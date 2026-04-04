Fótbolti

Einn lést og 47 slösuðust á fót­bolta­leik í Perú

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Einn lést fyrir leik í úrvalsdeildinni í fótbolta í Perú.

Tæplega fimmtíu manns slösuðust og einn lést fyrir leik fótboltaliðanna Alianza Lima og Universitario de Deportes í Líma, höfuðborg Perú í gær.

Málið er til rannsóknar en enn liggur ekki nákvæmlega fyrir hvað gerðist. Samkvæmt fyrstu fréttum hrundi veggur á leikvanginum en það ku ekki vera rétt.

Samkvæmt því sem heilbrigðisráðherra Perú, Juan Carlos Velasco Guerrero, tjáði fjölmiðlum á spítala í Líma slösuðust 47 manns fyrir leikinn á heimavelli Alianza Lima. Þar af eru þrír í lífshættu.

Hundruðir söfnuðust saman fyrir utan Alejandro Villanueva-leikvanginn í Líma fyrir leikinn í gær.

Leikurinn mun fara fram í dag en búast má við mikilli öryggisgæslu í og við leikvanginn.

