Svarar engu um hver við­brögð yrðu næðu íranskar her­sveitir til flug­mannsins

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fréttir af því að tvær orrustuþotur hefðu verið skotnar niður bárust í dag.
Fréttir af því að tvær orrustuþotur hefðu verið skotnar niður bárust í dag. AP

Donald Trump Bandaríkjaforseti vildi ekki tjá sig um mögulegar afleiðingar þess að flugmaður sem saknað er eftir að orrustuþota var skotin niður yfir Íran komi til skaða.

Leit stendur yfir af manninum sem skaut sér úr orrustuþotu af gerðinni F-15 þegar hún var skotin niður yfir Íran í dag. Þeir voru tveir í áhöfninni en hinn hefur fundist heill á húfi. Önnur orrustuþota af gerðinni A-10 Warthog var einnig skotin niður yfir Persaflóa í dag en flugmaður hennar hefur einnig fundist lifandi.

Í samtali við The Independent í kvöld neitaði Bandaríkjaforseti að segja til um hver viðbrögð hans yrðu næðu íranskar hersveitir til flugmannsins. Samkvæmt umfjöllun þeirra er flugmaðurinn fyrsti bandaríski flugmaðurinn sem skotinn er niður yfir óvinasvæði frá því að flugmaður orrustuþotu varð fyrir loftvarnaeldflaug í apríl ársins 2003, skömmu eftir að innrás Bandaríkjanna í Írak hófst.

Inntur eftir því hvað hann tæki til ráðs yrði flugmaðurinn tekinn til fanga eða særður í haldi Írana sagðist hann ekki vilja tjá sig um það.

„Við vonum að það muni ekki gerast,“ sagði hann.

Íranskir ríkismiðlar hafa frá því að fréttir af málinu bárust biðlað til íbúa að afhenda lögreglu hvern þann „óvinaflugmann“ sem finnst og lofað fundarlaunum. Ríkisstjóri Kohgiluyeh- og Boyer-Ahmad-héraðs í suðvesturhluta landsins heufr heitið því að sá sem handsamaði eða dræpi flugmanninn yrði „sérstaklega heiðraður“.

Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

