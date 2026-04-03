Erlent

Önnur orrustu­þota sögð hafa hrapað

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Flugmaður undirbýr A-10 herþotu af áþekkri gerð og um ræðir. AP/Flugher Bandaríkjanna

Önnur bandarísk herþota er sögð hafa hrapað á Persaflóasvæðinu í dag. Flugmaðurinn er sagður heill á húfi og ekki í haldi Írana.

New York Times hefur þetta eftir ónafngreindum heimildamanni sínum. Þar kemur fram að þessi herþota hafi hrapað um svipað leyti og önnur herþota var skotin niður yfir Íran.

Þessi seinni þota mun hafa verið af gerðinni A-10 Warthog en samkvæmt því sem fram kemur í umfjöllun New York Times vildu stjórnvöld lítið tjá sig um málið og ekki liggur fyrir hvenær hún hrapaði eða þá hvar.

Fyrr í dag var greint frá því að orrustuþota af gerðinni F-15 hafi verið skotin niður yfir miðhluta Írans í dag. Öðrum áhafnarmeðlimi af tveimur er saknað en hinn fannst heill á húfi og var bjargað af bandarískum flugherliðum.

Árásir Írana og Ísraela héldu áfram í dag en Íranir skutu meðal annars eldflaugum að skotmörkum í Ísrael og Barein í dag. Þá skaut herinn drónum að olíuhreinsunarstöð í Kúveit, með þeim afleiðingum að eldur kviknaði í henni, í dag.

Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

