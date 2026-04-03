Ægir Jarl mættur til Fram Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. apríl 2026 18:28 Ægir Jarl hefur áður spilað undir stjórn Rúnars Kristinssonar. FRAM Ægir Jarl Jónasson er genginn til liðs við Fram og mun spila með liðinu á komandi tímabili í Bestu deild karla í fótbolta. Áður hafði komið fram að miðjumaðurinn myndi ganga til liðs við Fram í sumar en óvíst var nákvæmlega hvenær. Samningur hans við AB í Danmörku hafði ekki runnið út en Ægir hefur nú gengið frá félagaskiptum til Fram. Ægir endurnýjar þar með kynnin við Rúnar Kristinsson en hann spilaði áður undir stjórn Rúnars hjá KR. „Við erum gífurlega ánægð að hafa landað leikmanni á borð við Ægi, hann er bæði feykilega öflugur leikmaður og karakter. Hann hefur unnið alla stóra titla á Íslandi og það er til mikils vænst af honum. Við hlökkum til að sjá hann láta til sín taka" segir Sigurður Hrannar Björnsson, formaður meistaraflokksráðs karla hjá Fram.