Glódís skallaði sig inn í lið umferðarinnar Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. apríl 2026 18:31 Glódís Perla var valin í lið umferðarinnar í Meistaradeildinni. Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images Glódís Perla Viggósdóttir var valin í lið umferðarinnar í Meistaradeildinni eftir að hafa komið að báðum mörkum Bayern Munchen í 2-1 sigri í átta liða úrslitum gegn Manchester United. „Sterk og áreiðanleg í varnareinvígum allan leikinn. Steig upp á mikilvægum tímapunkti og skoraði jöfnunarmarkið með skalla, sem breytti gangi leiksins," segir UEFA um valið á Glódísi í lið umferðarinnar. Glódís og Linda Dallmann eru fulltrúar Bayern í liði umferðarinnar en Barcelona á flesta fulltrúa: Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas og Irene Paredes. View this post on Instagram Markið sem Glódís skoraði má sjá hér fyrir neðan. Hún átti einnig stóran þátt í seinna markinu, þá var skalla hennar bjargað á línu en Linda Dallmann fylgdi eftir og skoraði. Leikurinn fór fram á Allianz leikvanginum í Munchen og metfjöldi áhorfenda mætti. 25 þúsund manns sáu Glódísi tryggja Bayern áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar, fleiri en hafa nokkurn tímann mætt á kvennaleik í Þýskalandi. Barcelona bíður í undanúrslitum en Bayern stefnir á að vinna þrennuna í ár. Liðið er efst í þýsku úrvalsdeildinni og komið í bikarúrslit. Fyrst kemur fyrirliðinn Glódís samt hingað til lands í leiki með íslenska landsliðinu gegn Úkraínu og Englandi.