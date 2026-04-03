Fótbolti

Glódís skallaði sig inn í lið um­ferðarinnar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Glódís Perla var valin í lið umferðarinnar í Meistaradeildinni.
Glódís Perla var valin í lið umferðarinnar í Meistaradeildinni. Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Glódís Perla Viggósdóttir var valin í lið umferðarinnar í Meistaradeildinni eftir að hafa komið að báðum mörkum Bayern Munchen í 2-1 sigri í átta liða úrslitum gegn Manchester United.

„Sterk og áreiðanleg í varnareinvígum allan leikinn. Steig upp á mikilvægum tímapunkti og skoraði jöfnunarmarkið með skalla, sem breytti gangi leiksins,“ segir UEFA um valið á Glódísi í lið umferðarinnar.

Glódís og Linda Dallmann eru fulltrúar Bayern í liði umferðarinnar en Barcelona á flesta fulltrúa: Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas og Irene Paredes.

Markið sem Glódís skoraði má sjá hér fyrir neðan. Hún átti einnig stóran þátt í seinna markinu, þá var skalla hennar bjargað á línu en Linda Dallmann fylgdi eftir og skoraði.

Leikurinn fór fram á Allianz leikvanginum í Munchen og metfjöldi áhorfenda mætti. 25 þúsund manns sáu Glódísi tryggja Bayern áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar, fleiri en hafa nokkurn tímann mætt á kvennaleik í Þýskalandi.

Barcelona bíður í undanúrslitum en Bayern stefnir á að vinna þrennuna í ár. Liðið er efst í þýsku úrvalsdeildinni og komið í bikarúrslit. Fyrst kemur fyrirliðinn Glódís samt hingað til lands í leiki með íslenska landsliðinu gegn Úkraínu og Englandi.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Þýski boltinn

