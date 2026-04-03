Einum úr á­höfninni bjargað

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Herflugvélin er af gerðinni F-15E. Getty

Íranski herinn skaut bandaríska herflugvél af gerðinni F-15 yfir miðhluta landsins í dag. Leit að áhöfninni stendur yfir en öðrum áhafnarmeðlimi af tveimur hefur verið bjargað.

Íranski fréttamiðillinn Tasnim birtir myndir af því sem virðist vera brak úr bandarískri herflugvél. Með fylgja þær upplýsingar að íranski herinn hafi skotið hana niður yfir miðhluta Íran.

Uppfært kl. 15:30: Bandarískur embættismaður hefur staðfest við Wall Street Journal að bandarísk herþota af tegundinni F-15E hafi verið skotin niður í landhelgi Íran. Leit standi yfir af áhöfninni, sem telur tvo. Bandarískur embættismaður staðfestir í samtali við CBS að öðrum áhafnarmeðliminum hafi verið bjargað af bandarískum flugherliðum. 

Áður hafði Íransher haldið fram að flugvélin sem skotin var niður hafi verið af gerðinni F-35. Svo er ekki. Á írönskum miðlum er biðlað til íbúa að hafa augun opin fyrir bandarísku hermönnunum, þó ólíklegt teljist að þeir hafi lifað af. Stjórnvöld bjóða þeim sem hefur uppi á áhöfninni fundarlaun. 

Í síðasta mánuði sendi Bandaríkjaher frá sér yfirlýsingu um að F-35 flugvél hefði nauðlent eftir að hafa sinnt verkefni í landhelgi Íran. Ástand áhafnarinnar væri stöðugt. 

Árásir Írana og Ísraela héldu áfram í dag en Íranir skutu meðal annars eldflaugum að skotmörkum í Ísrael og Barein í dag. Þá skaut herinn drónum að olíuhreinsunarstöð í Kúveit, með þeim afleiðingum að eldur kviknaði í henni, í dag.

Á sama tíma tilkynnti Rauði hálfmáninn í Íran að dróni hefði hæft vöruhús í suðurhluta Íran í dag sem hýsi hjálpargögn og neyðarbíla. Ekki liggur fyrir hvaðan drónarnir komu. 

Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak

Allir sex í áhöfn bandarískrar eldsneytisflutningaflugvélar sem brotlenti í Írak í gær eru látnir. Ástæður slyssins eru enn til rannsóknar en svo virðist sem tvær flugvélar af gerðinni KC-135 hafi skollið saman við dælingu eldsneytis í háloftunum yfir Írak í gær. Önnur hafi þá hrapað til jarðar en flugmönnum hinnar tókst að lenda í Ísrael.

