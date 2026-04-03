Fyrrverandi markakóngur HM lagður inn á sjúkrahús Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 12:02 James Rodríguez lenti í vandræðum eftir landsleik með Kólumbíu og endaði á sjúkrahúsi. Getty/Jordan Bank Kólumbíska fótboltastjarnan James Rodríguez var lögð inn á sjúkrahús í þrjá daga eftir æfingaleikinn gegn Frakklandi nýlega. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá kólumbíska knattspyrnusambandinu. Hinn 34 ára gamli leikmaður, sem hefur meðal annars leikið með Real Madrid og Bayern München, var í byrjunarliðinu gegn Frakklandi í æfingaleiknum á sunnudaginn fyrir HM. Rodríguez var skipt af velli eftir 63 mínútur og að sögn fréttastofunnar AFP virtist hann hægur og taka lítinn þátt í leiknum. Sambandið segir að daginn eftir leikinn hafi fyrirliði Kólumbíu sýnt einkenni alvarlegs vökvaskorts sem krafðist þriggja daga sjúkrahúsinnlagnar. Rodríguez var fluttur á sjúkrahús í Minnesota, þar sem hann leikur með MLS-liðinu Minnesota United, til eftirlits og bata. Sambandið greinir enn fremur frá því að heilsufar hans sé á batavegi og að honum líði mun betur. Fótboltastjarnan samdi við MLS-liðið í febrúar en hefur hingað til aðeins spilað 39 mínútur vegna meiðsla. Sambandið ítrekar að sjúkrahúsinnlögnin hafi ekki tengst þessum meiðslum. Kólumbía mætir Úsbekistan, Kongó og Portúgal í K-riðli á HM í fótbolta í sumar. Rodríguez varð markakóngur á HM 2014 og samdi skömmu síðar við Real Madrid.