Fótbolti

Fyrr­verandi marka­kóngur HM lagður inn á sjúkra­hús

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
James Rodríguez lenti í vandræðum eftir landsleik með Kólumbíu og endaði á sjúkrahúsi.
James Rodríguez lenti í vandræðum eftir landsleik með Kólumbíu og endaði á sjúkrahúsi.

Kólumbíska fótboltastjarnan James Rodríguez var lögð inn á sjúkrahús í þrjá daga eftir æfingaleikinn gegn Frakklandi nýlega.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá kólumbíska knattspyrnusambandinu.

Hinn 34 ára gamli leikmaður, sem hefur meðal annars leikið með Real Madrid og Bayern München, var í byrjunarliðinu gegn Frakklandi í æfingaleiknum á sunnudaginn fyrir HM.

Rodríguez var skipt af velli eftir 63 mínútur og að sögn fréttastofunnar AFP virtist hann hægur og taka lítinn þátt í leiknum.

Sambandið segir að daginn eftir leikinn hafi fyrirliði Kólumbíu sýnt einkenni alvarlegs vökvaskorts sem krafðist þriggja daga sjúkrahúsinnlagnar.

Rodríguez var fluttur á sjúkrahús í Minnesota, þar sem hann leikur með MLS-liðinu Minnesota United, til eftirlits og bata. Sambandið greinir enn fremur frá því að heilsufar hans sé á batavegi og að honum líði mun betur.

Fótboltastjarnan samdi við MLS-liðið í febrúar en hefur hingað til aðeins spilað 39 mínútur vegna meiðsla. Sambandið ítrekar að sjúkrahúsinnlögnin hafi ekki tengst þessum meiðslum.

Kólumbía mætir Úsbekistan, Kongó og Portúgal í K-riðli á HM í fótbolta í sumar. Rodríguez varð markakóngur á HM 2014 og samdi skömmu síðar við Real Madrid.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið