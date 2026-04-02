Erlent

Bondi vikið úr em­bætti dóms­málaráðherra

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Pam Bondi var sett í embætti dómsmálaráðherra í fyrra. AP

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur vikið Pam Bondi úr embætti dómsmálaráðherra. Todd Blanche, staðgengill hennar, tekur við af henni. 

Trump greinir frá þessu í færslu á eigin samfélagsmiðli. Þar hrósar hann Bondi í hástert og segir hana hafa staðið sig vel en nú sé komið að því að hún færi sig um set og hefji störf á einkamarkaði.

Bandaríski miðillinn CNN hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi átt í viðræðum við bandamenn sína um að víkja Bondi úr embætti undanfarna daga. 

Í gær hafi hann átt fund með Bondi og sagt henni að búa sig undir starfslok af því að henni yrði skipt út innan tíðar. Henni hafi þó verið sagt að henni yrði boðið annað embætti, mögulega dómaraembætti.

Trump hefur að undanförnu lýst yfir óánægju með ýmislegt í störfum Bondi, til að mynda meðhöndlun ráðuneytisins á Epstein-skjölunum og skort á rannsóknum á pólitískum andstæðingum hans. 

Starfslok Bondi eru þau þriðju í Trump-stjórninni á hans seinna kjörtímabili, en fyrr í mánuðinum lét Kristi Noem, fyrrverandi heimavarnaráðherra, af störfum. Þá var Mike Waltz, þjóðaröryggisráðgjafa, bolað úr störfum í fyrra.

Þó að Todd Blanche taki við embætti Bondi tímabundið hefur CNN eftir heimildum að Trump íhugi að skipa Lee Zeldin, forstjóra Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna, í embættið. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Tengdar fréttir

Hyggst ekki segja af sér þrátt fyrir reiði vegna Epstein-listans

Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, hyggst ekki segja af sér þrátt fyrir áköll um slíkt eftir að ráðuneyti hennar sagði að listi af viðskiptavinum Jeffrey Epsteins væri ekki til. En í febrúar sagði hún reyndar að listinn lægi á skrifborðinu sínu.

Pam Bondi kemur í stað Matt Gaetz

Donald Trump verðandi forseti Bandaríkjanna hefur nú tilnefnt Pam Bondi sem næsta dómsmálaráðherra Bandaríkjanna eftir að hinn umdeildi Matt Gaetz hrökk úr skaftinu í gær.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið