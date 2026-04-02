Íranir verði sendir aftur til steinaldar en viðræður standi yfir Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 11:33 Hver markmið Bandaríkjanna er er litlu ljósara. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði nær öllum markmiðum sínum með stríðinu í Íran náð og að það nálgist endalok sín. Stríðinu lyki innan næstu tveggja til þriggja vikna sagði forsetinn án þess að gefa það upp hvernig til þess kæmi. Trump ávarpaði þjóð sína úr Hvíta húsinu í gærkvöld. Hann kenndi Írönum um hækkun olíuverðs en fullyrti að Bandaríkin væru ekki háð olíu sem færi um Hormússund og ávítaði aðrar þjóðir fyrir að taka ekki þátt í að tryggja öryggi skipaumferðar þar. „Þau lönd heimsins sem fá olíu í gegnum Hormússund verða að passa upp á þá leið. Þau verða að hlúa að henni. Þau verða að taka hana og hlúa að henni. Þau geta það auðveldlega. Við erum fús til að hjálpa en þau verða að eiga frumkvæði að því að gæta olíunnar sem þau þurfa svo á að halda," sagði hann meðal annars. Hann sagði flota og flugher Írana í rúst og að landið stæði veikt. Engin ógn stafi af því lengur. Samt sem áður muni Bandaríkin halda áfram hörðum árásum næstu vikur. „Við munum senda þá aftur til steinaldar þar sem þeir eiga heima," sagði hann en tók fram að viðræður stæðu yfir. Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran