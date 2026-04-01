Fótbolti

Norð­maður tryggði Írak inn á HM og mætir Noregi í fyrsta leik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Marko Farji segir það verða skrítið að mæta Noregi. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Íraki af norskum uppruna var í hlutverki hetjunnar þegar Írak varð síðasta þjóðin til að tryggja sinn á HM í fótbolta. Írakski Norðmaðurinn mun svo mæta Noregi í fyrsta leik á HM.

Staðan var 1-1 í úrslitaleik Íraks og Bólivíu þegar Marko Farji var skipt inn af varamannabekknum. Aðeins tveimur mínútum síðar átti hann svo glæsilegan sprett upp kantinn og gaf boltann fyrir á fyrirliðann Aymen Hussein sem skoraði sigurmarkið.

Írak tryggði sig þar með inn á HM í sumar og verður með Noregi, Frakklandi og Senegal í riðli.

„Þetta er algjör draumur. Þetta er alveg sturlað, en það verður skrítið að mæta Noregi, ég ólst þar upp,“ sagði Farji við TV2.

Farji var áður á mála hjá Stromsgodset í Noregi en er nú leikmaður Venezia á Ítalíu. Hann er fæddur í Grimstad í Noregi en á foreldra frá Írak og spilar fyrir írakska landsliðið.

Írak, sem þjálfað er af Ástralanum Graham Arnold, mun snúa aftur á heimsmeistaramótið í fyrsta sinn síðan í Mexíkó 1986.

„Ég er svo glaður að við höfum glatt 46 milljónir manna, sérstaklega með það sem er að gerast í Miðausturlöndum um þessar mundir. Ég verð að þakka leikmönnunum. Vinnusiðferðið og írakski baráttuandinn gerðu það að verkum að við unnum þennan leik,“ sagði Graham Arnold eftir leikinn.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið