Írak og Kongó tóku síðustu HM-sætin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. apríl 2026 06:54 Axel Tuanzebe fagnar sigurmarki sínu með félögum sínum í landsliði Kongó. Getty/Manuel Velasquez Í nótt varð endanlega ljóst hvaða 48 þjóðir taka þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar. Síðustu tvær þjóðirnar til að tryggja sér farseðilinn gerðu það í gegnum álfuumspil FIFA. Írak var síðasta þjóðin en áður hafði Kongó unnið sitt umspil milli liða úr mismunandi undankeppnum álfanna. Axel Tuanzebe, fyrrum leikmaður Manchester United og núverandi leikmaður Burnley, var hetja þjóðar sinnar þegar hann skoraði sigurmark Kongó í 1-0 sigri á Jamaíku. Á HM mun Kongó mæta Portúgal, Úsbekistan og Kólumbíu í riðli K. Þar munu þeir snúa aftur til Zapopan í öðrum leiknum gegn Kólumbíu. Fyrsti leikurinn gegn Portúgal fer fram í Houston en sá síðasti gegn Úsbekistan verður spilaður í Atlanta. Kongó hefur aldrei áður tekið þátt í HM sem sú þjóð sem hún er nú. Árið 1974 tóku þeir þátt sem Saír. Írak varð síðan 48. og síðasta þjóðin til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu 2026 með 2-1 sigri á Bólivíu í umspilsleik. Írakar bundu þar með enda á fjögurra áratuga bið. Ali Almahadi opnaði markareikninginn á 18. mínútu, Moises Paniagua jafnaði fyrir Bólivíu á 38. mínútu og Aymen Hussein skoraði sigurmarkið fyrir Írak á 53. mínútu. Írakska liðið mun fara í I-riðil ásamt Frakklandi, Noregi og Senegal. Írak, sem þjálfað er af Ástralanum Graham Arnold, mun snúa aftur á heimsmeistaramótið í fyrsta sinn síðan í Mexíkó 1986. „Ég er svo glaður að við höfum glatt 46 milljónir manna, sérstaklega með það sem er að gerast í Miðausturlöndum um þessar mundir. Ég verð að þakka leikmönnunum. Vinnusiðferðið og írakski baráttuandinn gerðu það að verkum að við unnum þennan leik," sagði Graham Arnold við FIFA eftir leikinn. Hann er fyrsti þjálfarinn til að koma tveimur mismunandi þjóðum á HM í gegnum Asíu-undankeppnina. Hann náði því sama með Ástralíu árið 2022. Keppni Íraks hefst þriðjudaginn 16. júní gegn Noregi í Foxborough, en síðan fylgja leikir gegn Frakklandi 22. júní í Philadelphia og Senegal í Toronto 26. júní. HM 2026 í fótbolta