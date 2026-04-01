Glódís skoraði gegn United og tryggði Bayern áfram í undanúrslit Ágúst Orri Arnarson skrifar 1. apríl 2026 18:46 Glódís bjargaði Bayern frá því að detta úr leik. Jasmin Walter/Getty Images Glódís Perla Viggósdóttir skoraði gríðarmikilvægt mark og átti heiðurinn að hinu markinu í 2-1 sigri Bayern Munchen gegn Manchester United í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Einvíginu lauk með samanlögðum 5-3 sigri Bayern sem heldur áfram í undanúrslit. Bayern var með 3-2 forystu eftir fyrri leikinn á Old Trafford en gestirnir frá Manchester jöfnuðu metin snemma. Eftir aðeins tólf mínútna leik slapp Melvine Malard inn fyrir vörnina og jafnaði einvígið fyrir United. Bayern var hættulegri aðilinn það sem eftir lifði leiks en liðið þurfti að bíða lengi eftir marki. Það kom loks á 80. mínútu, þegar liðið tók sína tólftu hornspyrnu tókst Glódísi Perlu að skalla boltann í netið. Með því marki jafnaði Bayern leikinn en komst 4-3 yfir í einvíginu. Þýskalandsmeistararnir létu það hins vegar ekki duga og Glódís var ekki hætt að ógna úr hornspyrnum. Aðeins fjórum mínútum síðar fékk Bayern aðra hornspyrnu og aftur náði Glódís góðum skalla, en í þetta sinn var boltanum bjargað á línu. Linda Dallmann náði hins vegar að pota honum yfir línuna og Bayern vann leikinn 2-1, einvígið 5-3. Bayern er fyrsta liðið til að tryggja sig áfram í undanúrslit. Liðið mun líklega mæta Barcelona en Börsungar eru 6-2 yfir gegn Real Madrid eftir fyrri leikinn. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Þýski boltinn Tengdar fréttir Glódís Perla fékk dæmt á sig víti á Old Trafford en fagnaði sigri Bayern München er í ágætum málum í átta liða úrslitum Meistaradeildar kvenna í fótbolta eftir 3-2 sigur í fyrri leik sínum við Manchester United en leikurinn fór fram á Old Trafford. 25. mars 2026 21:56 Glódís vissi strax upp á sig sökina Glódís Perla Viggósdóttir gat gengið glöð af velli á Old Trafford í gærkvöld, eftir frábæran 3-2 sigur gegn Manchester United, og var sjálfsagt enn fegnari en ella því hún hafði fengið dæmda á sig vítaspyrnu í leiknum. 26. mars 2026 10:33