Yfir­gaf Sjálf­stæðis­flokkinn og leiðir Mið­flokkinn í Borgar­byggð

Kristján Már Unnarsson skrifar
Haukur Þór Hauksson, frambjóðandi Miðflokksins, ásamt eiginkonu sinni, Ástu Möller, fyrrverandi alþingismanni Sjálfstæðisflokksins.

Haukur Þór Hauksson, rekstrarhagfræðingur og frístundabóndi í Borgarfirði, mun skipa efsta sæti á lista Miðflokksins í Borgarbyggð. Haukur gekk nýlega í Miðflokkinn en áður hefðu margir eflaust skilgreint hann sem innmúraðan sjálfstæðismann. Hann er auk þess kvæntur fyrrverandi þingmanni Sjálfstæðisflokksins.

Héraðsfréttablaðið Skessuhorn greindi fyrst frá því að Haukur Þór myndi leiða lista Miðflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Borgarbyggð. Framboðslistinn verður þó ekki opinberlega kynntur fyrr en eftir páska.

Haukur var á yngri árum virkur í flokksstarfi Sjálfstæðisflokksins og gegndi þar ýmsum trúnaðarstörfum, var meðal annars varaformaður Heimdallar, í stjórn hverfafélags og landsfundarfulltrúi. Hann er eiginmaður Ástu Möller en hún sat á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn á árabilinu 1999 til 2009.

Haukur hefur einnig verið í framvarðarsveit í samtökum kaupmanna en hann var formaður Félags íslenskra stórkaupmanna og Samtaka verslunarinnar. Hann var kaupmaður í Borgarljósum þar til ljósafyrirtækið var selt árið 2002 en rekur núna fyrirtækjaráðgjöfina Investis.

Fyrir rúmum áratug fluttu þau hjónin heimili sitt úr Reykjavík og byggðu upp jörðina Fornastekk í Stafholtstungum. Þar hafa þau stundað margvíslegan frístundabúskap.

Í samtali við fréttastofu Sýnar kveðst Haukur hafa sagt sig úr Sjálfstæðisflokknum vegna óánægju með samstarf flokksins með Vinstri grænum í síðustu ríkisstjórn. Ríkisútgjöld hafi þá snaraukist og opinberum starfsmönnum fjölgað umtalsvert. Auk þess hafi sér mislíkað margt í utanríkisstefnu ráðherra flokksins.

Hann hafi þó ekki gengið í Miðflokkinn fyrr en nýlega eftir að leitað var til hans um að leiða framboð flokksins í Borgarbyggð. Hann hafi slegið til enda hafi sér hugnast vel málflutningur flokksins.

Haukur er þegar farinn að láta til sín taka í opinberri umræðu um málefni Borgarbyggðar. Hann segir að taka þurfi til í fjármálum sveitarfélagsins eftir skuggalega skuldaukningu. Þá kveðst hann ætla að beita sér af alefli gegn áformum um vindmyllur á hálsum Borgarfjarðar og lagningu háspennulínu í gegnum sveitirnar.

