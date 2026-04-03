Íslenski boltinn

Sér­fræðingarnir svara: Telja að ungu KR-ingarnir slái í gegn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sigurður Breki Kárason og Alexander Rafn Pálmason, fæddir 2009 og 2010, voru í stóru hlutverki hjá KR á undirbúningstímabilinu.
vísir/hulda margrét

Hver af ungu leikmönnunum í Bestu deild karla slær í gegn í sumar? Sérfræðingar Stúkunnar svara því.

Keppni í Bestu deild karla hefst föstudaginn 10. apríl þegar Íslandsmeistarar Víkings taka á móti Breiðabliki.

Í tilefni þess að það styttist óðum í fótboltasumarið fékk Vísir sérfræðinga Stúkunnar, þá Bjarna Guðjónsson, Albert Ingason, Baldur Sigurðsson og Halldór Árnason, til að svara fimm spurningum um Bestu deild karla.

Þriðja spurningin sem sérfræðingarnir fengu var hvaða ungi leikmaður myndi slá í gegn í Bestu deildinni í sumar.

Klippa: Hvaða ungi leikmaður slær í gegn í sumar?

Sérfræðingarnir eru greinilega spenntir fyrir KR-ingnum unga, Sigurði Breka Kárasyni, en þeir Albert, Bjarni, Baldur og Halldór nefndu hann allir. 

Bjarni og Halldór nefndu einnig samherja Sigurðar Breka, Alexander Rafn Pálmason, sem verður sextán ára á þriðjudaginn. Halldór tiltók einnig Einar Frey Halldórsson úr Þór, FH-inginn Róbert Huga Sævarsson og Birki Þorsteinsson úr Breiðabliki.

Svör sérfræðinganna við spurningunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Stúkan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið