Sárt fyrir aðstandendur að enginn taki ábyrgð Lovísa Arnardóttir skrifar 1. apríl 2026 10:16 Friðjón fékk ábendingu í gær frá fjölskyldu á Selfossi sem telur að mistök hafi verið gerð þegar móðir þeirra lést. Aðsend og Vísir/Vilhelm Friðjón B. Gunnarsson, lögfræðingur fjölskyldu sem telur að mistök hafi verið gerð hjá Neyðarlínunni, segir málið mögulega ekki einsdæmi. Fjölskylda konu á Selfossi hafi haft samband við hann í gær vegna svipaðs máls. Hann vinni nú að því að afla gagna en segir þar konu hafa látist og sjúkrabíll hafi verið tuttugu mínútur á leiðinni. Rætt var við Friðjón í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Rætt var við Friðjón á Vísi í gær en hann er lögfræðingur barna manns sem lést fyrir um ári síðan. Fjölskyldan telur að gerð hafi verið mistök við forgangsröðun hjá Neyðarlínunni sem hafi valdið dauða föður þeirra. Eftir að sambýliskona hins látna hringdi og sagði að hann gæti ekki andað tók um tuttugu mínútur fyrir fyrsta sjúkrabíl að mæta á vettvang. Friðjón hefur krafist þess að Sjúkratryggingar rannsaki málið. „Það sem gerist þarna er að það kemur símtal klukkan tíu mínútur í þrjú á sunnudegi, í byrjun febrúar, til Neyðarlínunnar. Hún spyr hvort hún megi tala ensku og það er ekkert mál. Hún lýsir því að hún þurfi sjúkrabíl því að maðurinn hennar sé í andnauð, hann nái ekki andanum. Samskiptin auðvitað einkennast af því að Neyðarlínan er með tölvukerfi og þrautþjálfaða neyðarverði sem að vita hvaða spurninga þeir þurfa að spyrja,“ segir Friðjón og að neyðarvörðurinn hafi fylgt ákveðnu verklagi. Maðurinn hafi komið í símann en átt erfitt með að svara og konan svo stuttu seinna aftur tekið við símanum og sagði þá neyðarverðinum að hann væri hættur að tala og virtist látinn. „Þetta segir hún snemma í þessu, fyrsta símtali, og neyðarvörðurinn túlkar þetta þannig að það sé góðs viti að hann hafi getað tjáð sig. Niðurstaðan er sú að það er sendur sjúkrabíll á svokölluðum F3-forgangi,“ segir Friðjón og að það þýði að fyrsti bíll sem er laus fari í þetta. Atvikið er metið til afgreiðslu strax en án forgangs. Sjúkrabíllinn hafi svo verið kominn til þeirra tólf mínútum síðar en 24 mínútum eftir að símtalið hefst. Settur í vitlausan forgang því hann gat talað Friðjón segir fjölskylduna þannig telja mistök fólgin í því að atvikið hafi verið sett í vitlausan forgang vegna þess að maðurinn gat tjáð sig og sjúkrabíllinn var því of lengi á leiðinni. Friðjón segir viðtalið á Vísi í gær hafa fengið mikil viðbrögð. Hann hafi þegar fengið öll gögn í þessu máli frá Neyðarlínunni en í gær hafi hann svo fengið símtal frá fólki á Selfossi sem lýsti svipaðri upplifun. Hann segist enn að afla gagna um málið en í fljótu bragði líti út fyrir að sjúkrabíll hafi verið um tuttugu mínútur á leiðinni til konu í neyð og konan svo látist. Friðjón segist búinn að tilkynna fyrra málið til Sjúkratrygginga og búinn að leggja fram kröfu um að stofnunin rannsaki málið. Þar eigi að fara fram sjálfstæð rannsókn og mat á bótaskyldu. Hann segir Neyðarlínuna þegar búna að gefa út að þau telji viðbrögð neyðarvarðar án athugasemda. Þá hafi verið fjallað um það í Fagráði sjúkraflutninga í febrúar um að mikilvægt sé að klár skilningur sé til staðar hjá sjúkraflutningamönnum, Neyðarlínunni og fjarskiptalækni svo að sjúklingur sé rétt flokkaður svo hann komist sem fyrst undir læknishendur. Verði að taka öll atvik alvarlega Friðjón segir að það verði að taka öll svona atvik alvarlega. „Líf skipta máli. Þannig að 65 ára gamall karlmaður sem að vissulega var með einhver lungnavandamál, hann deyr af því að hann fær ekki hjálp í tíma. Hvort hann hefði lifað, við getum ekki fullyrt neitt um það. En þetta er svo sárt fyrir hans aðstandendur og það er svo sárt fyrir þau að það sé enginn sem stígi fram og taki ábyrgð,“ segir Friðjón og að þeirra tilfinning sé að það eigi að sópa málinu undir teppi. 