Niður­greiða þyndarstjórnunarlyf fyrir þá sem hafa fengið hjarta­á­fall eða heila­blóð­fall

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Semaglutide virðist draga úr líkunum á hjartaáföllum og heilablóðfalli óháð þyngdartapi.
Semaglutide virðist draga úr líkunum á hjartaáföllum og heilablóðfalli óháð þyngdartapi.

Heilbrigðisyfirvöld á Englandi hyggjast niðurgreiða þyngdarstjórnunarlyf fyrir um það bil milljón manns sem eru í aukinni áhættu á að fá hjartaáfall eða heilablóðfall.

Heilbrigðiskerfið á Englandi niðurgreiðir nú þegar Wegovy fyrir einstaklinga í ofþyngd og Ozempic fyrir einstaklinga með sykursýki 2. Nú hefur hins vegar verið ákveðið að stækka hópinn sem getur fengið lyfin með greiðsluþátttöku frá ríkinu. 

Yfirvöld hafa ákveðið, á grundvelli nýrra rannsókna, að niðurgreiða lyfin fyrir einstklinga hvers líkamsþyngdarstuðull (BMI) er 27 eða hærri og hafa fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða búa við truflanir á blóðfæði í fótum.

Rannsóknir hafa sýnt að lyfin draga úr líkum á hjartaáföllum og heilablóðfalli, óháð þyngdartapi. Þá virðist notkun þeirra samfara öðrum hjartalyfjum draga verulega úr líkunum á því að þeir sem hafa áður fengið hjartaáfall eða heilablóðfall fái þau aftur.

„Við vitum að fólk sem hefur fengið hjartaáfall eða heilablóðfall býr við raunverulegan ótta um að það gerist aftur. Þessi ákvörðun færir þúsundum einstaklinga í þeirri stöðu auka vörn, til viðbótar við þau lyf sem þeir taka fyrir,“ hefur Guardian eftir Helen Knight, framkvæmdastjóra hjá National Institute for Health and Care Excellence.

