Aftur mistekst Ítölum að tryggja sér sæti á HM Aron Guðmundsson skrifar 31. mars 2026 21:42 Vonbrigði Ítala leyndu sér ekki eftir leik kvöldsins Vísir/Getty Ítölum tókst ekki að binda endi á HM bölvun undanfarinna ára í hreinum úrslitaleik um HM sæti gegn Bosníu og Hersegóvínu í kvöld. Bosnía hafði betur í leik liðanna í vítaspyrnukeppni og er á leið á HM. Moise Kean kom Ítölum yfir í leiknum með marki á 15.mínútu og virtist það lengi vel ætla að verða eina mark leiksins. Ítalir léku allan seinni hálfleikinn einum manni færri eftir að Alessandro Bastoni fékk að líta rauða spjaldið undir lok fyrri hálfleiks eftir brot á Amar Memic. Þegar komið var fram á 79. mínútu tókst Haris Tabakovic að jafna metin fyrir Bosníu og Hersegóvínu. Það reyndist lokamarkið í venjulegum leiktíma. Staðan 1-1 og því þurfti að grípa til framlengingar. Ekkert mark var skorað í framlengingu og því tók við vítaspyrnukeppni. Þar reyndust heimamenn í liði Bosníu og Hersegóvínu hlutskarpari. Þeir skoruðu úr öllum sínum spyrnum á meðan að Ítalir klúðruðu tveimur. Bosnía og Hersegóvína er því á leið á HM í fyrsta sinn frá árinu 2014. Þar verður liðið í B-riðli með Kanada, Katar og Sviss. HM bölvun Ítala, sem hefur verið við lýði undanfarin ár, heldur áfram. Ítalir hafa ekki átt lið á HM síðan árið 2014. Þrjú heimsmeistaramót í röð án Ítalíu sem hefur fjórum sinnum í sögunni staðið uppi sem heimsmeistari. HM 2026 í fótbolta