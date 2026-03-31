Lögreglan á Austurlandi stöðvaði hóp erlendra ferðamanna á leið til Egilsstaða í gær þar sem lögreglu höfðu borist ábendingar um þar væri á ferð hópurinn sem hefði farið ránshendi um verslun í Skaftafelli. Sá hópur reyndist aftur á móti ekki hafa neitt þýfi meðferðis.
Fréttirnar um stuld í Freysnesi í Skaftafelli bárust eins og eldur um sinu austur um land og hafi margir tekið sig til inni á Facebook og deilt myndum af bílnúmerum og bifreiðum sem fólk telur vera hina grunuðu, samkvæmt upplýsingum frá Lögreglu.
Lögreglan skrifar svo nú á Facebook að hún hafi stöðvar þrjú ökutæki vegna málsins en að ekkert hafi bent til þess að þar væru á ferð meintir þjófar.
„Lögreglan birti svo tilkynningu á Facebook í dag þar sem sagði að lögreglan á Austurlandi eftirgrennslan. Þrjú ökutæki voru stöðvuð af lögreglu seinnipartinn í gær vegna þessa máls í umdæminu. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar, meðal annars myndir úr eftirlitskerfi verslunarinnar, er ekkert sem bendir til sektar þeirra er í ökutækjunum voru.“
Fréttin hefur verið uppfærð eftir að lögreglan birsti færslu sína á Facebook.
Í upprunalegri frétt var haft eftir Austurfrétt að ekkert benti til sektar hinna meintu Freysnesþjófa, en réttar er að segja að ekkert benti til sektar þeirra ferðamanna sem lögreglan á Austurlandi stöðvaði.