Vill að tæp milljón Sýrlendinga yfirgefi Þýskaland Kjartan Kjartansson skrifar 31. mars 2026 10:16 Friedrich Merz, kanslari Þýskslands, (t.h.) með Ahmed al-Sharaa, forseta Sýrlands, í Berlín í gær. Vísir/EPA Kanslari Þýskalands vill að tæp milljón Sýrlendinga yfirgefi landið á næstu þremur árum. Hann áskilur sér þó rétt til þess að halda hámenntuðu fólki eins og læknum og hjúkrunarfræðingum. Ummælin lét Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, falla á sameiginlegum blaðamannafundi með Ahmed al-Sharaa, forseta Sýrlands, í gær. Um áttatíu prósent Sýrlendinga ættu að snúa til landsins sem þeir flúðu fyrir áratug vegna hatramms borgarastríðs. Rúmar 1,2 milljónir manna af sýrlenskum uppruna voru skráðar í Þýskalandi í lok árs 2024, að sögn evrópska dagblaðsins Politico. Miðað við það vill Merz að tæp milljón manna yfirgefi landið til 2029. „Borgarastríðinu er lokið og nú er í kenningunni tækifæri til að snúa aftur til Sýrlands og við viljum gera það mögulegt saman," sagði Merz við hlið sýrlenska forsetans sem var þar til fyrir skemmstu eftirlýstur af Bandaríkjastjórn. Þjóðverjar tóku við miklum fjölda sýrlenskra flóttamanna eftir að borgarastríðið í Sýrlandi hófst árið 2011, sérstaklega í mikilli bylgju flóttamanna sem dreif yfir Evrópu frá 2015 til 2016. Kristilegur demókrataflokkur Merz setti innflytjendamál á oddinn í kosningabaráttu í fyrra undir þrýstingi frá hægri frá Valkosti fyrir Þýskaland sem aðhyllist harðlínustefnu í málaflokknum. Merz heldur því meðal annars fram að það sé gott fyrir Sýrland að Þjóðverjar sendi flóttafólkið til baka þar sem það muni leggja grunn að efnahagslegri endurreisn landsins og uppbyggingu.