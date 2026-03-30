Ferða­mennirnir þaul­vanir og breytt lands­lag

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Óprúttnir aðilar fóru ránshendi um verslunina Freysnes í gær. Eigandi verslunarinnar segir þetta ekki í fyrsta sinn sem eitthvað er tekið ófrjálsri hendi þar. Fólkið hafi verið þaulvant og breytt landslag blasi við á Íslandi.

Um tíu ferðamenn lögðu húsbílum sínum fyrir utan Freysnes í Öræfum og stálu öllu steini léttara í versluninni og stungur inn á sig. Þeir héldu síðan ferð sinni áfram eftir þjóðveginum. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar nú málið.

Greinilega vanir þjófar

Eigandi söluskálans segir það fúlt að vita til þess að fólk fari ófrjálsri hendi um verslunina.

„Um leið og okkur var sagt þetta þá fór starfsmaður út og náði myndum af bílnum og þá voru þau farin í burtu.“

Og hverju stálu þau? 

„Bara eins og er í svona túristasjoppum, bæði kex og húfur og alls konar. Þetta er bara sitt lítið af hvoru. Bara svona það sem mann langar í. Örugglega eru þetta ferðamenn því þau halda áfram austur. Þau sem sáu til þeirra sögðu mér nú að þau höfðu greinilega gert þetta áður.“

Hefur áhyggjur af því að þau komist upp með glæpinn

Hún segir þetta ekki í fyrsta skipti sem vasaþjófnaður á sér stað í versluninni. Töluvert hefur verið fjallað um vasaþjófnað í miðbæ Reykjavíkur og á þekktum ferðamannastöðum að undanförnu.

„Menn vita af þessu að það er mjög oft verið að stela hér og þar og mjög víða. Sko, þetta er náttúrulega kannski eitthvað sem við þurfum öll að fara átta okkur á það er orðið bara breytt landslag hérna á Íslandi. Maður verður að fara opna augun. Ef það er ekki tekið á svona, ef menn komast upp með þetta eins og í þessu tilfelli, þegar það er vitað hverjir þetta eru og annað, þá spyrst þetta út. Heyrðu, það var ekkert mál að fara og gera þetta þarna. Við kannski bara skellum okkur og sækjum bara meira.“

Hún segist ekki ætla að leyfa þessu að hafa of mikil áhrif á sig.

„Maður nennir nú ekki að eyða orkunni í það. Maður er öskuillur sjálfur því þetta er ekki eitthvað sem maður er að búast við. Við töldum okkur nokkuð góð að hafa bæði myndir af þeim og myndir af bílnum og sannanir fyrir þessu. Maður er kannski mest pirraður yfir því að svona skuli eiga sér stað. Það þýðir náttúrulega ekki að láta þetta stjórna lífi sínu.“

Lögreglan hefði haft gaman af því að taka á móti þessu „ágæta fólki“

Eins og greint hefur verið frá virðist það hafa misfarist hjá lögreglu að hefja rannsókn um leið og rekstraraðilar Freysness höfðu samband og létu vita af þjófnaðinum.

„Við hringdum í lögregluna í gærkvöld og það misfórst eitthvað þarna í milli. Okkar heimalögregla hérna á Hornafirði fékk ekki þessi boð um að þetta hafi skeð, sem mér þykir leitt. Ég held að okkur þyki það jafn leiðinlegt og þeim, því ég er nokkuð viss um að þeir hefðu haft gaman af því að hitta þetta ágæta fólk á leiðinni austur. Þau hefðu örugglega tekið vel á móti þeim ef ég þekki þau rétt. En svona er þetta. Skilaboðin komust ekki alla leið.“

Eru einhver skilaboð sem þú myndir vilja senda til vasaþjófanna ef svo ólíklega vill til að þau eru að horfa?

„Ég hefði afskaplega gaman af því að fá að hitta þau. Ég hugsa að maður myndi nú alveg tala íslensku ef maður myndi hitta þau, mjög skýra íslensku.“

