Ofsahræðsla greip um sig meðal farþega flugvélar Delta Air Lines þegar henni var flogið á loft í Sao Paulo í Brasilíu í gær. Rétt eftir lofttak slökknaði á öðrum hreyfli vélarinnar með miklum látum og hvellum og kviknaði í honum. Engan sakaði þó og tókst flugmönnum flugvélarinnar að snúa við og framkvæma neyðarlendingu.
Um var að ræða flugvél af gerðinni Airbus A330-300.
Verið var að leggja af stað til Atlanta í Georgíu í Bandaríkjunum og voru 272 farþegar og fjórtán áhafnarmeðlimir um borð, samkvæmt frétt CBS News.
USA Today segir ekki liggja fyrir hvers vegna eldurinn kviknaði í hreyflinum en slíkt þykir mjög sjaldgæft.
Tvö myndbönd af atvikinu hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Annað var tekið upp í gærkvöldi á flugvellinum og sýnir þegar eldurinn kviknaði í hreyflinum.
Hitt myndbandið fór í dreifingu í dag og var tekið af farþega um borð í flugvélinni. Þar má vel heyra hræðsluna sem greip um sig um borð. Bæði myndböndin má sjá hér að neðan.
Panic broke out aboard a Delta Air Lines Airbus aircraft bound for Atlanta after an engine failure with visible fire forced the plane to return to São Paulo, Brazil. pic.twitter.com/XSy5GjEEe8 https://t.co/BFbr6FF2Ks— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 30, 2026
