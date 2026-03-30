Ofsa­hræðsla í lágloftunum: Eldur kviknaði í hreyfli við flug­tak

Samúel Karl Ólason skrifar
Skjáskot úr myndbandi sem farþegi tók.
Ofsahræðsla greip um sig meðal farþega flugvélar Delta Air Lines þegar henni var flogið á loft í Sao Paulo í Brasilíu í gær. Rétt eftir lofttak slökknaði á öðrum hreyfli vélarinnar með miklum látum og hvellum og kviknaði í honum. Engan sakaði þó og tókst flugmönnum flugvélarinnar að snúa við og framkvæma neyðarlendingu.

Um var að ræða flugvél af gerðinni Airbus A330-300.

Verið var að leggja af stað til Atlanta í Georgíu í Bandaríkjunum og voru 272 farþegar og fjórtán áhafnarmeðlimir um borð, samkvæmt frétt CBS News.

USA Today segir ekki liggja fyrir hvers vegna eldurinn kviknaði í hreyflinum en slíkt þykir mjög sjaldgæft.

Tvö myndbönd af atvikinu hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Annað var tekið upp í gærkvöldi á flugvellinum og sýnir þegar eldurinn kviknaði í hreyflinum.

Hitt myndbandið fór í dreifingu í dag og var tekið af farþega um borð í flugvélinni. Þar má vel heyra hræðsluna sem greip um sig um borð. Bæði myndböndin má sjá hér að neðan.

