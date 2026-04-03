Íslenski boltinn

„Of­boðs­lega stórir skór að fylla“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
KA hefur leikið samfleytt í efstu deild frá 2017.

Bjarni Guðjónsson, sérfræðingur Stúkunnar, segir að KA hljóti að stefna á að komast í efri hluta Bestu deildar karla. Hann segir að liðið þurfi að fylla skörðin sem hafa myndast í vörn þess.

KA er spáð 9. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar.

Undanfarin tvö ár hafa KA-menn byrjað illa en vaxið eftir því sem á tímabilið hefur liðið. KA hefur endað í 7. sæti þrjú ár í röð en Bjarni segir að þar á bæ leyfi menn sér að vonast eftir betri árangri í sumar.

„Það eru reyndar einhvern veginn allir sem láta sig dreyma um það. Það eru kannski liðin tvö sem komu upp sem eru að tala um það að þau ætli að halda sér í deildinni en hin ætla öll í Evrópukeppni, að því sem manni sýnist allavega,“ sagði Bjarni er hann var beðinn um að rýna í lið KA. 

Klippa: Besta-spáin 2026 - 9. sæti

„Það er dálítið mikið af breytingum á liðinu hjá þeim. Hrannar [Björn Steingrímsson] meiðist og Ívar [Örn Árnason] var seldur í Breiðablik. Þannig að það eru skorð höggvin og þetta eru tveir leiðtogar í hópnum og í liðinu þegar þeir hafa verið að spila. Þannig að við þurfum að sjá hverjir leysa þann hluta hjá KA. En svo hafa þeir reyndar styrkt sig þannig að breytingarnar eru oft á tíðum erfiðar fyrir lið og sérstaklega þá í upphafi móts. En það verður fróðlegt að sjá. Byrjunin hjá þeim skiptir rosalega miklu máli, að komast á góðan stað snemma í mótinu hjálpar liðunum og fleytir þeim langt og hugsanlega þá í efri hlutann og KA hlýtur að stefna á það.“

Þurfa leiðtoga í vörnina

Birnir Snær Ingason kom gríðarlega sterkur inn í lið KA um mitt síðasta sumar. Bjarni segir að KA veiti ekki af annarri eins styrkingu fyrir þetta tímabil en þá frekar aftarlega á vellinum.

„Þeir þyrftu leiðtoga í vörnina myndi ég segja. Það væri eitthvað sem væri ofboðslega gott fyrir KA-menn að ná í og ég efast ekki um að þeir séu búnir að leita að því. En það er hægara sagt en gert,“ sagði Bjarni.

„Það er eitt að sækja einhvern sem er nógu góður og svo líka þá að hann eigi að vera leiðtogi. Þú getur verið leiðtogi á einum stað og þú verður það kannski ekkert endilega á öðrum. Þannig að þetta eru ofboðslega stórir skór að fylla. En það er væntanlega það sem þeir eru að leita að. Fram á við eru þeir náttúrulega, geta þeir verið mjög hættulegir.“

KA fær Stjörnuna í heimsókn í 1. umferð Bestu deildar karla klukkan 17:00 sunnudaginn 12. apríl.

