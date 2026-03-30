Erlent

Upp­nám í bláu blokkinni eftir dönsku kosningarnar

Kjartan Kjartansson skrifar
Lars Boje Mathiesen, leiðtogi Borgaraflokksins, ræddi við blaðamenn í morgun eftir að nýkjörinn þingmaður var rekinn úr flokknum um helgina. Málið var ekki síst óþægilegt fyrir Boje sem hafði gagnrýnt þingmenn annarra flokka sem fóru í leyfi vegna persónulegra hneykslismála. Brottrekni þingmaðurinn fór fyrst í leyfi en kom aftur úr því eftir að honum var sparkað úr flokknum. Hann ætlar að sitja áfram á þingi.

Tveir nýkjörnir þingmenn úr röðum bláu blokkarinnar svonefndu í Danmörku voru reknir úr flokkum sínum vegna hneykslismála um helgina. Einn leiðtoga hennar segir út um bláu blokkina. Stjórnarmyndunarviðræður halda áfram eftir helgarfrí á morgun.

Mette Frederiksen, leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins og starfandi forsætisráðherra, er með umboð til stjórnarmyndunar frá konungi eftir þingkosningar sem voru haldnar í síðustu viku. Hún fundaði með fullrúum sjö flokka fyrir helgi og hyggst taka upp þráðinn á ný á morgun, þá með fulltrúum flokkanna frá Færeyjum og Grænlandi.

Á meðan kvarnast upp úr þingliði bláu blokkarinnar, kosningabandalags hægri- og miðhægriflokka. Þeir geta ekki lengur myndað meirihluta með Moderaterna, sem eru í oddastöðu eftir kosningarnar, eftir brottrekstur þingmanna tveggja þeirra um helgina.

Jacob Harris var sparkað úr Borgaraflokknum og Cecilie Liv Hansen úr Frjálslynda bandalaginu. Harris var sakaður um misferli með fjármuni gjaldþrota fyrirtækis. Hann fór í leyfi vegna ásakanna en eftir að hann var rekinn úr Borgaraflokknum hætti hann í leyfinu.

Hansen var rekin úr Frjálslynda bandalaginu fyrir að upplýsa ekki um einkahagi sína. Flokkurinn skýrði það ekki frekar en danskir fjölmiðlar segja að maki Hansen hafi selt fíkniefni.

Hvorugt þeirra ætlar þó að segja af sér heldur taka sæti á þingi sem óháðir þingmenn.

Efaðist um að þingkona væri í raun dönsk

Líkurnar á að Moderaterna halli sér frekar til hægri en að halda áfram samstarfi við jafnaðarmenn virðast ekki miklar ef marka má færslu frá Mohammad Rona, þingflokksformanni flokksins á fráfarandi þingi.

„Sú blokk er alveg finito núna,“ skrifaði Mohammad Rona á samfélagsmiðilinn X.

Vísaði Rona til ummæla Nödju Natlie Isaksen frá Borgaraflokknum sem sagði að Samira Nawa, talskona Róttæka vinstriflokksins, væri aðeins dönsk í lagalegum skilningi. Foreldrar Nawa voru afganskir flóttamenn sem komu til Danmerkur á níunda áratugnum. Rona sagðist telja ummæli Isaksen stærsta hneyksli bláu blokkarinnar eftir kosningar.

