Hleypa rússnesku olíuskipi óáreittu til Kúbu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 29. mars 2026 23:24 Tvö varðskip eru á svipuðum slóðum en bíða átekta. Getty Bandaríska landhelgisgæslan hyggst ekki hindra för rússnesks olíuflutningaskips til Kúbu með langþráðar eldsneytisbirgðir þrátt fyrir nokkurra mánaða óformlegt hafnbann á olíuflutninga til landsins. Þessu greinir New York Times frá og hefur eftir ónafngreindum embættismanni sem sagður er þekkja til málsins. Olíuskipið flytur um 730.000 tunnur af hráolíu og er í eigu rússneska ríkisins. Það var, af MarineTraffic að dæma, skammt undan ströndum Kúbu og áætlað er að það nái áfangastað síðar í kvöld. Nái skipið áfangastað sínum óáreitt yrði það mikil búbót fyrir kúbversk stjórnvöld og hægja á yfirvofandi efnahagshruni. Að minnsta kosti myndi það fresta því um fáeinar vikur að eldsneytisbirgðir landsins klárist. Óljóst er hvað veldur þessum sinnaskiptum bandarískra stjórnvalda. Samkvæmt umfjöllun New York Times eru tvö varðskip landhelgisgæslunnar í nágrenni flutningaskipsins en þeim voru ekki gefin fyrirmæli um að hafa afskipti af því. Trump hefur frá í janúar haldið úti því sem jafngilti hafnbanni á Kúbu, hótað þjóðum sem fluttu eldsneyti að ströndum hennar öllu illu og í einu tilviki fylgt olíuflutningaskipi sem stefndi þangað burt. Hvíta húsið hefur ekki svarað fyrirspurnum blaðamanna Times og ekki er heldur ljóst hvort olíuflutningar til Kúbu verði leyfðir héðan í frá. Með þessu sýnir Trump Kúbverjum að þrátt fyrir þrálátar hótanir geta Kúbverjar enn þá stólað á gömlu bandamenn sína Rússa.