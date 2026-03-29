Stór hópur ferðamanna lét greipar sópa skipulega um söluskála Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 29. mars 2026 20:42 Það gæti orðið allpínleg upplifun að skila bílaleigubílunum. Freysnes Stór hópur ferðamanna lét greipar sópa um verslunina Freysnes í Öræfum í morgun. Um skipulagðan þjófnað var að ræða enda voru þeir allt að tíu talsins og gengu hringi um verslunina og stungu vörum í vasana. Anna María Ragnarsdóttir eigandi Hótels Skaftafells og söluskálans Freysness vakti athygli á þessu á samfélagsmiðlum. Þar varar hún aðra rekstraraðila við þjóðveginn við hópnum sem ferðast í samfloti á húsbílum. Adam, kokkur á skálanum, segist hafa orðið var við grunsamlega hegðun hópsins í morgun. Frekari stoðum var rennt undir þann grun þegar annar hópur af ferðamönnum sem verslaði í Freysnesi sagði að verið væri að stinga hlutum í vasana. Bróðurpartur þess sem stolið var segir Adam hafa verið nammi og drykkir en einnig hafði hópurinn með sér derhúfur fyrir fjögur þúsund krónur. „Þeir hröðuðu sér þá um borð í bílana og óku á brott. En þegar við gáðum á upptökuna úr öryggismyndavélinni sáum við þá ganga hringi um búðina endalaust og stinga einhverju í vasann í hverjum hring," segir hann. Hann segir starfsfólkið á Freysnesi hafa haft samband við húsbílaleigufyrirtækið sem skráð var fyrir bílum ferðamannanna óprúttnu og leituðu sömuleiðis til lögreglu. Adam segir starfsmann bílaleigunnar hafa sagt að hópurinn hefði haft hringferð í hyggju þannig að ólíklega bólar á þeim fyrr en eftir nokkra daga. Lögreglumál Sveitarfélagið Hornafjörður