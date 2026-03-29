Stór hópur ferða­manna lét greipar sópa skipu­lega um sölu­skála

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Stór hópur ferðamanna lét greipar sópa um verslunina Freysnes í Öræfum í morgun. Um skipulagðan þjófnað var að ræða enda voru þeir allt að tíu talsins og gengu hringi um verslunina og stungu vörum í vasana.

Anna María Ragnarsdóttir eigandi Hótels Skaftafells og söluskálans Freysness vakti athygli á þessu á samfélagsmiðlum. Þar varar hún aðra rekstraraðila við þjóðveginn við hópnum sem ferðast í samfloti á húsbílum.

Adam, kokkur á skálanum, segist hafa orðið var við grunsamlega hegðun hópsins í morgun. Frekari stoðum var rennt undir þann grun þegar annar hópur af ferðamönnum sem verslaði í Freysnesi sagði að verið væri að stinga hlutum í vasana.

Bróðurpartur þess sem stolið var segir Adam hafa verið nammi og drykkir en einnig hafði hópurinn með sér derhúfur fyrir fjögur þúsund krónur.

„Þeir hröðuðu sér þá um borð í bílana og óku á brott. En þegar við gáðum á upptökuna úr öryggismyndavélinni sáum við þá ganga hringi um búðina endalaust og stinga einhverju í vasann í hverjum hring,“ segir hann.

Hann segir starfsfólkið á Freysnesi hafa haft samband við húsbílaleigufyrirtækið sem skráð var fyrir bílum ferðamannanna óprúttnu og leituðu sömuleiðis til lögreglu. Adam segir starfsmann bílaleigunnar hafa sagt að hópurinn hefði haft hringferð í hyggju þannig að ólíklega bólar á þeim fyrr en eftir nokkra daga.

