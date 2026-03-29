Íranir segjast tilbúnir að bregðast við árásum bandarískra landgönguliða sem þeir telja í farvatninu hjá Bandaríkjaher. Forseti íranska þingsins sakar Bandaríkjamenn um að skipuleggja slíkar árásir á sama tíma og þeir þykist opnir fyrir friðarviðræðum.
„Svo lengi sem Bandaríkjamenn leitast eftir uppgjöf Íran látum við ekki niðurlægja okkur,“ sagði Mohammad Baqer Qalibaf forseti þingsins er hann ávarpaði írönsku þjóðina í dag.
Hann sagði íranskar hersveitir bíða þess að bandarískir hermenn komi inn í landið svo þær geti „látið byssuskotum rigna yfir þá“.
Mörg þúsund landgönguliðar héldu í átt að Mið-Austurlöndum um borð í árásarskipum á undanförnum dögum. Washington Post hafði eftir heimildarmönnum í vikunni að varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna væri að undirbúa margra vikna aðgerðir á jörðu niðri í Íran, þar með taldar árásir fótgönguliða.
Óvíst væri þó hvort Donald Trump Bandaríkjaforseti féllist á að senda fótgönguliða inn í landið. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur áður sagt Bandaríkin geta náð markmiðum sínum án þess að senda landgönguliða inn í Íran en til að auka sveigjanleika hafi verið ákveðið að senda herlið á svæðið.
Utanríkisráðherrar Pakistan, Sádi-Arabíu, Tyrklands og Egyptalands funda í Islamabad í Pakistan í dag í von um að finna leiðir til að koma böndum á átökin sem staðið hafa yfir í meira en mánuð. Engin lausn virðist þó í sjónmáli eins og staðan er núna.
Í umfjöllun Reuters segir að Íranir og Ísraelar hafi haldið áfram árásum á víxl í dag. Hútar í Jemen, sem eru hliðhollir Íransstjórn, blönduðu sér í átökin í gær í fyrsta sinn á undanförnum mánuði þegar þeir skutu eldflaugum og drónum að suðurhluta Ísrael.
Þá felldi Ísraelsher þrjá blaðamenn í Líbanon og gaf þær skýringar að einn þeirra væri hryðjuverkamaður með tengsl við Hezbollah-samtökin, sem einnig eru hliðholl Íransstjórn.