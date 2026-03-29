„Þetta er leikur um bikar og við stefnum á þá alla" Þorsteinn Hjálmsson skrifar 29. mars 2026 16:48 Sölvi Geir Ottesen var ánægður með sína menn í dag og segir alvöruna vera að hefjast. vísir / anton brink „Ég var mjög sáttur með frammistöðuna. Klárlega sterkari aðilinn í leiknum og höfðum virkilega góða stjórn á leiknum," sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sem unnu í dag Meistarakeppni KSÍ, eða meistara meistaranna. Lokatölur 4-0 gegn bikarmeisturum Vestra. „Mér fannst bara menn klárir í þetta verkefni í opnunarleik á nýju tímabili. Menn lögðu mikla vinnu í þetta og virtu andstæðinginn, þó að Vestri sé í næst efstu deild þá er þetta bara leikur um bikar og við stefnum á þá alla. Fyrsti er því kominn." Áhugavert er að þessi opnunarleikur knattspyrnu tímabilsins á Íslandi fari fram í miðju landsleikjahléi, sem er iðulega ekki raunin þegar um keppnisleik er að ræða. Víkingur var til að mynda án Gylfa Þórs og Gunnars Vatnhamars vegna þess að þeir eru í landsliðsverkefnum. Sölvi Geir segist ekki kippa sér upp við það og sé þetta í raun liður í því að koma Íslandsmótinu fyrr af stað. „Það er eins og það er. Svo sem skemmtilegt að við séum með leikmenn í landsliðinu, sýnir bara hvað hópurinn okkar er sterkur. Við erum að reyna að koma mótinu fyrr af stað og þetta er bara partur af því." Víkingar mæta Fram í Mjólkurbikarnum eftir viku. Sölvi Geir segir leik dagsins hafa verið mikilvægt próf fyrir þann stóra leik, strax í 32-liða úrslitum. „Já, klárlega. Það er það sem við töluðum um fyrir leikinn að ákefðin og gæðin í leiknum myndu aðeins smita út frá sér. Við þurfum dálítið að eiga góða frammistöðu í kvöld til þess að byggja ofan á mómentumið hjá okkur. Við viljum koma vel stemmdir inn í það einvígi á móti Fram. Það skiptir máli að eiga góða frammistöðu í dag." Athygli vakti að Sveinn Margeir Hauksson var í leikmannahóp Víkings í dag, þar sem búið var að opinbera að hann væri á leið til KA að láni út tímabilið. Kom Sveinn Margeir meira að segja inn á undir lok leiksins. Sölvi Geir segir það hafa verið mikilvægt fyrir Svein Margeir að spila í dag, en hann er að koma til baka eftir löng meiðsli. „Sveinn Margeir er búinn að vera í erfiðum meiðslum, virkilega erfiðum, sem eru búin að reyna rosalega mikið á og hann er bara alltaf að komast í betra stand. Vissulega er hann að fara á lán til KA, en hann fær núna nokkrar mínútur sem gerir hann enn þá klárari fyrir mótið. Þannig að þetta er bara fyrir hann að koma sér í stand. Þó að við séum að lána hann þá er hann samt okkar leikmaður og við hugsum bara um hann," sagði Sölvi Geir að lokum.