Lagður inn á spítala og missir lík­lega af síðasta leiknum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Lucescu stýrði Rúmeníu í 1-0 tapi gegn Tyrklandi á dögunum.
Lucescu stýrði Rúmeníu í 1-0 tapi gegn Tyrklandi á dögunum.

Mircea Lucescu, landsliðsþjálfari Rúmeníu og fyrrum þjálfari Inter Milan, féll í yfirlið á æfingu og hefur verið lagður inn á spítala. Hann mun því líklega missa af leiknum sem átti að vera sá síðasti á áratuga löngum þjálfaraferli.

Lucescu er áttræður og ætlaði sér að hætta störfum eftir leik Rúmeníu og Slóvakíu á þriðjudag.

Liðin tvö voru bæði í umspili fyrir HM í sumar en töpuðu sínum leikjum og ætla að mætast í vináttuleik. 

Tyrkland, sem Lucescu þjálfaði á árum áður, vann Rúmeníu 1-0 og gerði út af við HM-draumana. 

Á æfingu í dag féll Lucescu í yfirlið og var fluttur með sjúkrabíl á spítala. Hjartaáfall hefur verið útilokað en óvíst er hvað olli yfirliðinu.

Ástand hans er sagt stöðugt og Lucescu mun gangast undir frekari rannsóknir í dag.

