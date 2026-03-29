Mircea Lucescu, landsliðsþjálfari Rúmeníu og fyrrum þjálfari Inter Milan, féll í yfirlið á æfingu og hefur verið lagður inn á spítala. Hann mun því líklega missa af leiknum sem átti að vera sá síðasti á áratuga löngum þjálfaraferli.
Lucescu er áttræður og ætlaði sér að hætta störfum eftir leik Rúmeníu og Slóvakíu á þriðjudag.
Liðin tvö voru bæði í umspili fyrir HM í sumar en töpuðu sínum leikjum og ætla að mætast í vináttuleik.
Tyrkland, sem Lucescu þjálfaði á árum áður, vann Rúmeníu 1-0 og gerði út af við HM-draumana.
Á æfingu í dag féll Lucescu í yfirlið og var fluttur með sjúkrabíl á spítala. Hjartaáfall hefur verið útilokað en óvíst er hvað olli yfirliðinu.
Ástand hans er sagt stöðugt og Lucescu mun gangast undir frekari rannsóknir í dag.