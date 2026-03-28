Hútar gerðu aðra árás á Ísrael Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 23:41 Hútar hafa í fyrsta sinn frá upphafi stríðs Íran, Ísraels og Bandaríkjanna stigið inn í átökin. AP Uppreisnarhópur Húta í Jemen skaut eldflaugum og drónum á nokkur skotmörk í suðurhluta Ísrael í sinni annarri loftárás á landið í dag. Talsmaður Húta segir árásirnar hafa beinst að mikilvægum hernaðarinnviðum. Í yfirlýsingu á Telegram segir talsmaðurinn, Yahya Saree, að árásirnar hafi heppnast vel. Þá boðar hann frekari árásir næstu daga, eða þar til andstæðingurinn láti af árásum og yfirgangssemi. Árásir dagsins eru þær fyrstu síðan átök milli Írana, Ísraela og Bandaríkjamanna hófust fyrir mánuði síðan. Saree sagði í yfirlýsingu á dögunum að Hútar væru með „fingurinn á gikknum". Ekki liggur fyrir hvort Ísraelum hafi tekist að skjóta niður eldflaugarnar og drónana í seinni árásinni. Fréttavakt AP hefur eftir talsmanni Ísraelshers að herinn hafi þegar búið sig undir afskipti Húta af stríðinu. Fyrir árásir Húta sagði Marcio Rubio að Bandaríkjaher léti að öllum líkindum af árásum á Íran innan nokkurra vikna, þrátt fyrir að hafa aukið við hernað í landinu síðustu daga. Hóta að skjóta á háskóla Í umfjöllun Reuters segir að Masoud Pezeshkian, forseti Íran, fundi með utanríkisráðherrum Tyrklands og Sádi-Arabíu á morgun í von um að draga úr spennu á svæðinu. Þó bendir ekkert til þess að diplómatísk lausn sé í sjónmáli. Í yfirlýsingu sem íranski byltingarvörðurinn sendi frá sér í kvöld hótar hann að gera loftárásir á ísraelska og bandaríska háskóla í Mið-Austurlöndum vegna árása Ísraelshers á tvo háskóla í Teheran undanfarna daga. Fram kemur að hver og einn háskóli á svæðinu sé lögmætt skotmark þangað til tveir háskólar verði fyrir loftárásum. Talsmenn Ísraelshers sögðu herinn hafa gert fjölda árása á mannvirki í eigu klerkastjórnarinnar í Teheran í dag. Þá gerði herinn umfangsmiklar loftárásir á Líbanon, þar sem Ísraelar hafa endurvakið stríð á hendur Hezbollah-samtökunum. Þrír líbanskir blaðamenn féllu í árásunum en gerð var önnur árás á hjálparstarfsfólk sem mætti á staðinn til að koma þeim sem særðust í fyrri árásinni til bjargar. Reuters hefur eftir Ísraelsher að árásin hafi beinst að einum blaðamannanna, sem sé hryðjuverkamaður með tengsl við Hezbollah. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Ísrael Jemen Bandaríkin Líbanon