Fótbolti

Banda­ríska lands­liðið var niður­lægt í seinni hálf­leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Dodi Lukébakio fagnar öðru marka sinna í kvöld ásamt Jeremy Doku. Getty/Kevin C. Cox

Bandaríkjamenn verða á heimavelli á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar og þeir eiga langt í land með frambærilegt lið ef marka má úrslitin í vináttulandsleik í kvöld.

Bandaríkin tóku á móti Belgum á Mercedes-Benz-leikvanginum í Atlanta og steinlá 5-2.

Bandaríkjamenn komust reyndar yfir í fyrri hálfleiknum en fengu á sig jöfnunarmark á lokamínútu hálfleiksins.

Belgarnir skoruðu svo fjögur mörk á hálftímakafla í seinni hálfleiknum áður en Bandaríkjamenn náðu að laga stöðuna undir lokin.

Weston McKennie skoraði fyrsta mark leiksins á 39. mínútu en Zeno Debast jafnaði fyrir hálfleik.

Amadou Onana, Charles De Ketelaere og Dodi Lukébakio (tvö mörk) komu belgíska landsliðinu síðan í 5-1. 

Lukébakio er leikmaður Benfica og kom inn á völlinn á 62. mínútu.

Patrick Agyemang minnkaði muninn í 5-2 á 87. mínútu leiksins.

