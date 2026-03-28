Bandaríska landsliðið var niðurlægt í seinni hálfleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 21:35 Dodi Lukébakio fagnar öðru marka sinna í kvöld ásamt Jeremy Doku. Getty/Kevin C. Cox Bandaríkjamenn verða á heimavelli á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar og þeir eiga langt í land með frambærilegt lið ef marka má úrslitin í vináttulandsleik í kvöld. Bandaríkin tóku á móti Belgum á Mercedes-Benz-leikvanginum í Atlanta og steinlá 5-2. Bandaríkjamenn komust reyndar yfir í fyrri hálfleiknum en fengu á sig jöfnunarmark á lokamínútu hálfleiksins. Belgarnir skoruðu svo fjögur mörk á hálftímakafla í seinni hálfleiknum áður en Bandaríkjamenn náðu að laga stöðuna undir lokin. Weston McKennie skoraði fyrsta mark leiksins á 39. mínútu en Zeno Debast jafnaði fyrir hálfleik. Amadou Onana, Charles De Ketelaere og Dodi Lukébakio (tvö mörk) komu belgíska landsliðinu síðan í 5-1. Lukébakio er leikmaður Benfica og kom inn á völlinn á 62. mínútu. Patrick Agyemang minnkaði muninn í 5-2 á 87. mínútu leiksins. HM 2026 í fótbolta