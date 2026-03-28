„Við þurfum að læra að klára þessa leiki" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 19:27 Orri Steinn Óskarsson skorar hér fyrra markið sitt í kvöld. Getty/Steve Russell Orri Steinn Óskarsson skoraði bæði mörk Íslands í 2-2 jafntefli við Kanada í vináttulandsleik í Kanada í kvöld. Orri kom Íslandi í 2-0 á fyrstu 22 mínútum leiksins og íslenska liðið var tveimur mörkum yfir í hálfleik. Kanadamenn fengu tvær vítaspyrnur og tryggðu sér jafntefli í þeim síðari. Orri var tekinn í sjónvarpsviðtal eftir leik og var spurður út í taktík íslenska liðsins að ná skyndisóknum sem skiluðu báðum mörkum hans í leiknum. „Við vissum að þeir vildu pressa hátt og pressa eftir að þeir vinna boltann. Svo við vissum að það yrði erfitt að halda boltanum," sagði Orri. „Þess vegna var mikilvægt fyrir okkur að þegar við unnum boltann myndum við líka sækja hratt og mér finnst við hafa nýtt okkur það vel á fyrstu tuttugu til þrjátíu mínútunum en eftir það varð þetta erfiðara," sagði Orri. Íslenska landsliðið er að undirbúa sig fyrir næstu undankeppni Evrópumótsins með leik á móti þjóðinni sem er á leiðinni á HM í sumar. „Mér finnst við taka framförum á hverjum degi og við erum ungt lið með mikla möguleika og okkur líkar mjög vel við svona leiki til að læra af," sagði Orri. „Í dag var kannski ekki fallegasti leikurinn af okkar hálfu en við vitum líka að við þurfum að vinna þessa leiki. Við þurfum að læra að klára þessa leiki því þegar allt kemur til alls erum við 2-0 yfir eftir 60 mínútur og við þurfum að klára leikinn," sagði Orri.