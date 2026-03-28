Orri Steinn byrjar og er með fyrirliðabandið

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur tilkynnt byrjunarlið sitt fyrir vináttulandsleikinn við Kanada í kvöld.
Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson er kominn aftur inn í hópinn og aftur inn í byrjunarliðið eftir langa fjarveru vegna meiðsla.
Orri Steinn verður með Brynjólfi Andersen Willumssyni í framlínunni.
Sverrir Ingi Ingason og Hörður Björgvin Magnússon eru í vörninni ásamt Guðlaugi Victor Pálssyni og Mikael Agli Ellertssyni.
Kristian Nökkvi Hlynsson og Jón Dagur Þorsteinsson verða á köntunum og inni á miðjunni eru að vanda þeir Ísak Bergmann Jóhannesson og Hákon Arnar Haraldsson.
Leikurinn hefst klukkan 17.20 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.
View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland)
A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland)