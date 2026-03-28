Fótbolti

Orri Steinn byrjar og er með fyrirliðabandið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson verður með fyrirliðabandið á móti Kanada í kvöld. GeTTY/ Alex Nicodim

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur tilkynnt byrjunarlið sitt fyrir vináttulandsleikinn við Kanada í kvöld.

Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson er kominn aftur inn í hópinn og aftur inn í byrjunarliðið eftir langa fjarveru vegna meiðsla.

Orri Steinn verður með Brynjólfi Andersen Willumssyni í framlínunni.

Sverrir Ingi Ingason og Hörður Björgvin Magnússon eru í vörninni ásamt Guðlaugi Victor Pálssyni og Mikael Agli Ellertssyni.

Kristian Nökkvi Hlynsson og Jón Dagur Þorsteinsson verða á köntunum og inni á miðjunni eru að vanda þeir Ísak Bergmann Jóhannesson og Hákon Arnar Haraldsson.

Leikurinn hefst klukkan 17.20 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.

