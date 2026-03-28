Glódís Perla Viggósdóttir hafði ekki heppnina með sér í dag en fagnaði samt 1-0 sigri með liði Bayern Munchen gegn Nurnberg.
Bayern spilaði erfiðan útileik á miðvikudagskvöld gegn Manchester United og alls sjö breytingar voru gerðar á byrjunarliðinu fyrir leikinn gegn Nurnberg í dag.
Glódís byrjaði því á bekknum en var skipt inn á í hálfleik. Þetta var hennar 150. leikur fyrir félagið og aðeins tveimur mínútum eftir skiptinguna var hún næstum því búin að skora.
Glódís skallaði boltann af mjög stuttu færi eftir hornspyrnu en skotið var vel varið. Enda Imade fylgdi hins vegar eftir og kom Bayern 1-0 yfir.
Glódís var síðan næstum því búinn að tvöfalda forystuna, aftur með skalla en í þetta sinn eftir aukaspyrnu, en hitti þverslána í það skiptið.
Natalia Padilla-Bidas tókst hins vegar að finna netmöskvana og tryggja Bayern 2-0 sigur í tímamótaleik Glódísar.
Bayern er í efsta sæti þýsku úrvalsdeildarinnar og hefur ekki enn tapað leik á tímabilinu. Liðið fagnaði þarna sínum átjánda sigri í röð og er nú aðeins tveimur sigrum frá því að tryggja sér þýska meistaratitilinn.
Það mun þó ekki takast fyrir landsleikjahlé. Bayern spilar seinni leikinn gegn Manchester United næsta miðvikudag og mætir svo SGS Essen í undanúrslitum þýska bikarsins.
Glódís Perla kemur svo hingað til lands og verður með í leikjum Íslands gegn Úkraínu og Englandi á Laugardalsvelli.