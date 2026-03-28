Knattspyrnuíþróttin tekur róttækum breytingum í kvöld þegar Bandaríkin og Belgía mætast í leik sem fer fram í fjórum leikhlutum frekar en tveimur hálfleikjum.
Reglurnar um fjóra leikhluta, þar sem þriggja mínútna pása á 22. og 67. mínútu bætist við hálfleikshléið, verða við gildi í öllum leikjum á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.
Nú hefur FIFA tilkynnt að prufukeyrsla fari fram á æfingaleik Bandaríkjanna og Belgíu í kvöld.
Upphaflega voru reglurnar settar fram undir þeim formerkjum að leikmenn þyrftu vatnspásur vegna hita, en leikurinn í kvöld fer fram á lokuðum loftkældum velli. Hitinn verður því alveg viðráðanlegur, líkt og hann verður á mörgum öðrum HM leikjum í sumar.
Eftir að reglurnar voru kynntar ákvað FIFA svo að leyfa sjónvarpsrétthöfum að setja auglýsingar í loftið á meðan hléunum stendur. Rétthafar munu því græða mikið á auknum auglýsingatekjum.
Bæði Bandaríkin og Belgía hafa tryggt sér sæti á HM í sumar og nýta þennan leik til undirbúnings. Þjálfarar liðanna hafa sammælst um að leyfa fleiri skiptingar en vanalega.
Líklega munu liðin því stilla upp sitt hvoru byrjunarliðinu í fyrstu tveimur leikhlutunum og svo í seinni tveimur leikhlutunum.