Fótbolti

Spila fót­bolta­leik með fjórum leikhlutum í fyrsta sinn

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kevin De Bruyne er fyrirliði Belgíu og fær að kynnast fjögurrar leikhluta fótbolta í fyrsta sinn í kvöld.

Knattspyrnuíþróttin tekur róttækum breytingum í kvöld þegar Bandaríkin og Belgía mætast í leik sem fer fram í fjórum leikhlutum frekar en tveimur hálfleikjum.

Reglurnar um fjóra leikhluta, þar sem þriggja mínútna pása á 22. og 67. mínútu bætist við hálfleikshléið, verða við gildi í öllum leikjum á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.

Nú hefur FIFA tilkynnt að prufukeyrsla fari fram á æfingaleik Bandaríkjanna og Belgíu í kvöld.

Upphaflega voru reglurnar settar fram undir þeim formerkjum að leikmenn þyrftu vatnspásur vegna hita, en leikurinn í kvöld fer fram á lokuðum loftkældum velli. Hitinn verður því alveg viðráðanlegur, líkt og hann verður á mörgum öðrum HM leikjum í sumar.

Eftir að reglurnar voru kynntar ákvað FIFA svo að leyfa sjónvarpsrétthöfum að setja auglýsingar í loftið á meðan hléunum stendur. Rétthafar munu því græða mikið á auknum auglýsingatekjum.

Bæði Bandaríkin og Belgía hafa tryggt sér sæti á HM í sumar og nýta þennan leik til undirbúnings. Þjálfarar liðanna hafa sammælst um að leyfa fleiri skiptingar en vanalega.

Líklega munu liðin því stilla upp sitt hvoru byrjunarliðinu í fyrstu tveimur leikhlutunum og svo í seinni tveimur leikhlutunum.

HM 2026 í fótbolta FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið