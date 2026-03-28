Hútar frá Jemen sendu flugskeyti í átt að Ísrael í morgun en þetta er fyrsta árás þeirra eftir að átök milli Bandaríkjanna, Ísraela og Írana hófst.
Ísraelar staðfesta að þeir hafi skotið niður flugskeyti Húta samkvæmt Reuters. Hútarnir sögðust hafa ráðist á Ísrael vegna árása þeirra á Íran, Líbanon, Írak og Palestínu. Þeir ætli að halda áfram þar til Ísraelar hætta árásum sínum.
Snemma í morgun tilkynnti Ísraelsher um að eftirlitskerfi sitt hafði greint eldflaug skotið í átt að Ísrael frá Jemen.
Yahya Saree talsmaður Húta gaf út yfirlýsingu á dögunum þar sem fram kom að Hútar væru með „fingurinn á gikknum“. Gengjust aðrar þjóðir til liðs við Bandaríkjamenn og Ísraela í árásum sínum á Íran eða aðrar þjóðir á svæðinu mættu þær vænta árása frá Hútum.
Að því er Yahya Saree segir í yfirlýsingu sinni var skotmark árásanna „mikilvægir hernaðarinnviðir“ í suðurhluta Ísraels. Gengjust Hútar til liðs við Írani gætu þeir ógnað skipaflutningum um Rauðahaf.