Ben White úr hetju í skúrk á nokkrum mínútum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ben White kom heldur betur við sögu undir lokin á Wembley í kvöld.
Arsenal-leikmaðurinn Ben White átti viðburðarríkar lokamínútur á Wembley í kvöld þegar England og Úrúgvæ gerðu 1-1 jafntefli í vináttulandsleik. Spánverjar léku sér að Serbum á sama tíma.

White hafði komið inn á sem varamaður á 69. mínútu og kom enska landsliðinu í 1-0 tólf mínútum síðar. Hann var þá á réttum stað á fjærstönginni eftir hornspyrnu.

Dominic Calvert-Lewin, annar varamaður, hafði áður fengið dauðafæri til að koma enska liðinu yfir og átti síðan þátt í markinu með því að framlengja hornið fyrir markið.

White breyttist hins vegar úr hetju í skúrk þegar hann fékk dæmt á sig vítaspyrnu í uppbótartíma fyrir að sparka í Federico Vinas sem var að reyna skot. Dómarinn fór í skjáinn og dæmdi víti.

Real Madrid-leikmaðurinn Federico Valverde tók vítið og skoraði örugglega. Markið tryggði Úrúgvæmönnum jafntefli.

Þetta var fyrsti landsleikur White í fjögur ár.

Mikel Oyarzabal, fyrirliði Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad, skoraði tvisvar í fyrri hálfleik í 3-0 sigri Spánverja á Serbíu í vináttulandsleik í kvöld.

Oyarzabal skoraði mörkin sín á 16. og 44. mínútu, það fyrra eftir sendingu Fermín López og það seinna eftir sendingu Fermín López.

Víctor Munoz skoraði síðan þriðja markið á 72. mínútu eftir sendingu Ferran Torres.

