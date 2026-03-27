Ben White úr hetju í skúrk á nokkrum mínútum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 21:55 Ben White kom heldur betur við sögu undir lokin á Wembley í kvöld. Getty/Jacques Feeney Arsenal-leikmaðurinn Ben White átti viðburðarríkar lokamínútur á Wembley í kvöld þegar England og Úrúgvæ gerðu 1-1 jafntefli í vináttulandsleik. Spánverjar léku sér að Serbum á sama tíma. White hafði komið inn á sem varamaður á 69. mínútu og kom enska landsliðinu í 1-0 tólf mínútum síðar. Hann var þá á réttum stað á fjærstönginni eftir hornspyrnu. Dominic Calvert-Lewin, annar varamaður, hafði áður fengið dauðafæri til að koma enska liðinu yfir og átti síðan þátt í markinu með því að framlengja hornið fyrir markið. White breyttist hins vegar úr hetju í skúrk þegar hann fékk dæmt á sig vítaspyrnu í uppbótartíma fyrir að sparka í Federico Vinas sem var að reyna skot. Dómarinn fór í skjáinn og dæmdi víti. Real Madrid-leikmaðurinn Federico Valverde tók vítið og skoraði örugglega. Markið tryggði Úrúgvæmönnum jafntefli. Þetta var fyrsti landsleikur White í fjögur ár. Mikel Oyarzabal, fyrirliði Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad, skoraði tvisvar í fyrri hálfleik í 3-0 sigri Spánverja á Serbíu í vináttulandsleik í kvöld. Oyarzabal skoraði mörkin sín á 16. og 44. mínútu, það fyrra eftir sendingu Fermín López og það seinna eftir sendingu Fermín López. Víctor Munoz skoraði síðan þriðja markið á 72. mínútu eftir sendingu Ferran Torres.