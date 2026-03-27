Fótbolti

Florian Wirtz með stór­leik í sigri Þjóð­verja

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Florian Wirtz fagnar marki sínu á móti Svisslendingum í kvöld.
Florian Wirtz fagnar marki sínu á móti Svisslendingum í kvöld. Getty/Alexander Hassenstein/

Liverpool-maðurinn Florian Wirtz fór á kostum með þýska landsliðinu í vináttulandsleik í kvöld og Hollendingar unnu Norðmenn á sama tíma.

Wirtz skoraði sigurmarkið í 4-3 sigri Þjóðverja á Sviss en áður hafði hann skorað annað mark og lagt upp mörk fyrir Jonathan Tah og Serge Gnabry.

Svisslendingar komust tvisvar yfir í fyrri hálfleik með mörkum Dan Ndoye og Breel Embolo en Þjóðverjar jöfnuðu metin í bæði skiptin.

Wirtz kom Þjóðverjum síðan í 3-2 á 61. mínútu eftir stoðsendingu frá Serge Gnabry. Svisslendingar svöruðu með marki frá Joël Monteiro á 79. mínútu.

Wirtz var ekki hættur því hann skoraði sigurmarkið á 85. mínútu eftir sendingu Pascal Gross.

Virgil van Dijk og Tijjani Reijnders skoruðu mörk Hollendinga í 2-1 sigri á Norðmönnum en Andreas Schjelderup hafði komið Noregi í 1-0 á 24. mínútu.

Norski framherjinn Erling Braut Haaland var hvíldur í kvöld og Martin Ödergaard gat ekki spilað vegna meiðsla.

