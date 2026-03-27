Florian Wirtz með stórleik í sigri Þjóðverja Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 21:39 Florian Wirtz fagnar marki sínu á móti Svisslendingum í kvöld. Getty/Alexander Hassenstein/ Liverpool-maðurinn Florian Wirtz fór á kostum með þýska landsliðinu í vináttulandsleik í kvöld og Hollendingar unnu Norðmenn á sama tíma. Wirtz skoraði sigurmarkið í 4-3 sigri Þjóðverja á Sviss en áður hafði hann skorað annað mark og lagt upp mörk fyrir Jonathan Tah og Serge Gnabry. Svisslendingar komust tvisvar yfir í fyrri hálfleik með mörkum Dan Ndoye og Breel Embolo en Þjóðverjar jöfnuðu metin í bæði skiptin. Wirtz kom Þjóðverjum síðan í 3-2 á 61. mínútu eftir stoðsendingu frá Serge Gnabry. Svisslendingar svöruðu með marki frá Joël Monteiro á 79. mínútu. Wirtz var ekki hættur því hann skoraði sigurmarkið á 85. mínútu eftir sendingu Pascal Gross. Virgil van Dijk og Tijjani Reijnders skoruðu mörk Hollendinga í 2-1 sigri á Norðmönnum en Andreas Schjelderup hafði komið Noregi í 1-0 á 24. mínútu. Norski framherjinn Erling Braut Haaland var hvíldur í kvöld og Martin Ödergaard gat ekki spilað vegna meiðsla.