Þór vann Kjarnafæðimótið eftir sextán víta vítakeppni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 20:48 Yann Emmanuel Affi tryggði Þór sigur með því að skora úr síðasta vítinu. Vísir/ÓskarÓ Þórsarar og KA-menn mætast í sumar í efstu deild í fótbolta í fyrsta sinn í langan tíma en þau hituðu upp í kvöld. Þórsarar tryggðu sér þá sigur á Kjarnafæðimótinu eftir sigur á KA í vítakeppni. Leikurinn sjálfur endaði með 1-1 jafntefli þar sem Bjarni Guðjón Brynjólfsson kom Þór yfir en Jakob Héðinn Róbertsson jafnaði tveimur mínútum fyrir leikslok. Úrslitin réðust því ekki fyrr en í vítakeppni og þar þurfti bráðabana og alls átta víti á lið til að fá úrslit. Yann Emmanuel Affi tryggði Þór sigurinn með því að skora úr síðustu spyrnu Þórsara og tryggja þeim 7-6 sigur í vítakeppninni. KA-maðurinn Mikael Breki Þórðarson hafði skotið yfir úr vítinu á undan. Bæði lið höfðu klikkað á einni vítaspyrnu af fyrstu fimm.