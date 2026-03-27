Fótbolti

Þór vann Kjarnafæðimótið eftir sex­tán víta vítakeppni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Yann Emmanuel Affi tryggði Þór sigur með því að skora úr síðasta vítinu.
Yann Emmanuel Affi tryggði Þór sigur með því að skora úr síðasta vítinu. Vísir/ÓskarÓ

Þórsarar og KA-menn mætast í sumar í efstu deild í fótbolta í fyrsta sinn í langan tíma en þau hituðu upp í kvöld.

Þórsarar tryggðu sér þá sigur á Kjarnafæðimótinu eftir sigur á KA í vítakeppni.

Leikurinn sjálfur endaði með 1-1 jafntefli þar sem Bjarni Guðjón Brynjólfsson kom Þór yfir en Jakob Héðinn Róbertsson jafnaði tveimur mínútum fyrir leikslok.

Úrslitin réðust því ekki fyrr en í vítakeppni og þar þurfti bráðabana og alls átta víti á lið til að fá úrslit.

Yann Emmanuel Affi tryggði Þór sigurinn með því að skora úr síðustu spyrnu Þórsara og tryggja þeim 7-6 sigur í vítakeppninni.

KA-maðurinn Mikael Breki Þórðarson hafði skotið yfir úr vítinu á undan.

Bæði lið höfðu klikkað á einni vítaspyrnu af fyrstu fimm.

Besta deild karla Þór Akureyri KA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið