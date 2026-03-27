Fótbolti

Messi er ekki enn búinn að á­kveða sig

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi og félagar eiga titil að verja á HM í sumar. Það er ekki enn vitað hvort hann verði með á mótinu. Getty/Marc Atkins

Argentínska goðsögnin Lionel Messi hefur enn ekki tekið ákvörðun um það hvort hann muni spila á HM í fótbolta í sumar þrátt fyrir að það sé aðeins 81 dagur þar til Argentína byrjar titilvörn sína.

Þetta segir argentínski landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni sem vill gera allt til að hinn 38 ára Messi verði með.

Frekar spurning fyrir hann

„Það er frekar spurning fyrir hann [Messi],“ sagði Scaloni þegar hann var spurður hvort Messi myndi spila á mótinu sem haldið verður í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Messi vann verðlaunin sem leikmaður mótsins á HM 2022 og er markahæsti leikmaður argentínska landsliðsins frá upphafi með 115 mörk.

„Hvað mig varðar, þá vitið þið nú þegar hvar ég stend. Ég mun gera allt sem ég get til að tryggja að hann sé þar. Ég tel að, fyrir fótboltann, verði hann að vera þar. Það er ekki ég sem ákveð þetta. Það er undir honum komið, hugarástandi hans og líkamlegu ástandi hans,“ sagði Scaloni.

Ekki bara Argentínumenn sem vilja sjá hann

„Þetta er erfitt því það eru ekki bara Argentínumenn sem vilja sjá hann, allir vilja sjá hann,“ sagði Scaloni.

„Ég vil að hann sé þarna. Það er undir honum komið að ákveða þetta. Hann hefur áunnið sér réttinn til að taka þá ákvörðun undir sinni hugarró. Við erum ekki að flýta okkur. Við vitum að hvað sem hann ákveður verður best fyrir liðið og hann. Við vonum að hann verði þarna,“ sagði Scaloni.

Scaloni staðfesti að Messi muni spila gegn Máritaníu (27. mars) og Sambíu (31. mars) í þessum landsleikjaglugga. Báðir vináttuleikirnir verða haldnir á La Bombonera-leikvanginum hjá Boca Juniors.

Mun spila báða leikina

„Messi mun spila báða leikina en við munum sjá hvort hann geri það strax frá upphafi leiks,“ sagði Scaloni.

Argentína átti að spila gegn Spáni í Finalissima-leiknum í Katar 27. mars en leiknum var aflýst vegna átakanna í Mið-Austurlöndum.

„Að fá tvo leiki í viðbót á heimavelli, fyrir Argentínumann, er frábært tækifæri til að sjá Messi á vellinum. Tækifæri til að njóta þess sem við fáum að upplifa þegar hann er hér með okkur,“ sagði Scaloni.

HM 2026 í fótbolta Argentína

