Fótbolti

Bein út­sending: Hópurinn fyrir lykilleiki á leiðinni til Brasilíu

Sindri Sverrisson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir hefur verið sjóðheit í upphafi tímabils með liði sínu Angel City. Getty/Molly Darlington

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðs Íslands í fótbolta, kynnir í dag leikmannahópinn fyrir næstu tvo leiki í undankeppni HM 2027.

Um er að ræða fyrstu tvo heimaleiki Íslands, gegn Úkraínu 14. apríl og sjálfum Evrópumeisturum Englands 18. apríl. 

Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér að neðan en hann hefst um klukkan 13:15.

Hópurinn hefur nú verið birtur og má sjá hann hér að neðan.

Landsliðshópurinn sem mætir Úkraínu og Englandi í apríl.KSÍ

Ísland tapaði fyrstu tveimur leikjum sínum í undankeppninni, í byrjun þessa mánaðar, á útivelli gegn Spáni og Englandi, og er því enn án stiga líkt og Úkraína. Aðeins efsta liðið kemst beint á HM en hin þrjú fara í stórt og mikið umspil.

Ætla má að Ísland og Úkraína keppist um 3. sæti riðilsins og það yrði gífurlega mikilvægt að ná því sæti. Ekki aðeins nær það lið að halda sér uppi í A-deild heldur bíður þess mun greiðari leið í gegnum HM-umspilið. 

Liðið sem endar í 3. sæti er þannig til dæmis öruggt um að þurfa ekki að spila við neina af átta bestu þjóðum Evrópu um HM-farseðil, heldur myndi það spila fyrst við lið úr C-deild og svo í versta falli við lið sem annað hvort hefur unnið sinn riðil í B-deild eða lent í 4. og neðsta sæti í sínum riðli í A-deild.

Þess vegna er algjört lykilatriði fyrir Ísland að enda fyrir ofan Úkraínu og leikurinn 14. apríl óhemju mikilvægur.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

