PSG fær að hvíla sig fyrir Liverpool-leikinn

Franska liðið Paris Saint Germain er þegar komið með forskot á Liverpool fyrir leiki liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Paris Saint-Germain hefur nefnilega fengið mögulegum deildarúrslitaleik gegn Lens frestað og fær því hlé á milli leikjanna gegn Liverpool í Meistaradeildinni.
Stjórn frönsku deildarinnar staðfesti þessa ákvörðun á fimmtudag en frestunin er framkvæmd gegn vilja Lens.
Fyrr í vikunni gagnrýndi liðið, sem er í öðru sæti í frönsku deildinni, harðlega það sem átti eftir að gerast.
„Það virðist sem félagið með tíunda stærsta fjárhagsáætlun deildarinnar þurfi að aðlagast kröfum þeirra öflugustu,“ skrifaði Lens á miðla sína.
Leikurinn milli Lens og PSG átti að fara fram 11. apríl. Það hefði verið þremur dögum áður en PSG-liðið spilar seinni leikinn gegn Liverpool á Anfield. Nú hefur viðureign tveggja bestu liða frönsku deildarinnar verið færð til 13. maí.
„Þessar ákvarðanir eru í samræmi við skýrt stefnumótandi markmið stjórnarinnar um að gera Frakklandi kleift að halda fimmta sæti sínu í UEFA-röðuninni, sem tryggir fjögur sæti í Meistaradeildinni, skrifar franska deildin, LFP, á miðla sína.
Paris Saint-Germain, sem eru ríkjandi meistarar, eru einu stigi á undan Lens, sem hafa spilað einum leik færri en keppinautarnir. Lens er að berjast um sinn fyrsta deildarmeistaratitil síðan 1998.