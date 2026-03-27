Vefsíða hollenska knattspyrnufélagsins Ajax hefur verið hökkuð að sögn en hollenska sjónvarpsstöðin RTL fékk ábendingu um „innbrotið“ frá tölvuþrjóti.
Tölvuþrjótarnir gátu skoðað einkagögn meira en þrjú hundruð þúsund skráðra Ajax-aðdáenda sem og þeir gátu um leið stolið eða aflýst 42 þúsund ársmiðum. Þrjótarnir gátu einnig séð hvaða 538 manns er nú bannaður aðgangur að leikvanginum vegna slæmrar hegðunar.
RTL-sjónvarpsstöðin hafði samband við suma þeirra og sögðust vera hissa á að upplýsingarnar hefðu orðið aðgengilegar óviðkomandi aðilum.
„Þetta gæti skaðað feril minn,“ sagði einn þeirra, sem er starfsmaður sveitarfélagsins.
„Mögulegir vinnuveitendur eru ólíklegir til að ráða einhvern með leikvangsbann,“ sagði Bart Schermer, prófessor í persónuvernd og netglæpum, við hollensku sjónvarpsstöðina.
nieuws: Door een hack bij Ajax is het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en stadionverboden in te zien en op te heffen.Ik nam de proef om de som en zette de kaart van Ajax-directeur Geelen op mijn account, en kreeg zo toegang tot de VIP-bestuursbox.https://t.co/8gQ2Vg5hjZ— Daniël Verlaan (@danielverlaan) March 25, 2026
Eftir að tölvuþrjóturinn gaf ábendingu um öryggisbrotið tókst starfsmanni RTL að stela ársmiðum Menno Geelen, forstjóra Ajax, og tryggja sér sæti á VIP-svæðinu.
Stöðin tilkynnti þetta til félagsins, sem sótti síðan miðann og skilaði honum til baka á reikning leikstjórans.
Ajax tilkynnti um gagnalekann á vefsíðu sinni og baðst afsökunar á atvikinu. Greint er frá því að netföng nokkurra hundruð manna hafi verið afhjúpuð, og nöfn, netföng og fæðingardagar færri en tuttugu þeirra sem voru bannaðir á leikvöngum.
Félagið segist hafa látið alla þá sem urðu fyrir áhrifum vita en biður alla sem eru skráðir í app félagsins að vera á varðbergi gagnvart grunsamlegum tölvupóstum og forðast að smella á tengla eða opna viðhengi frá óþekktum sendendum. Atvikið hefur verið tilkynnt til lögreglu.