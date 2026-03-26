Ísland vann sannfærandi 6-2 sigur þegar liðið mætti Eislandi í sjötta leik sínum í undankeppni EM 2027 í fótbolta karla skipuðum leikönnum 21 árs og yngri.
Íslenska liðið fékk draumabyrjun en öflug pressa leikmanna Íslands skilaði tilætluðum árangri. Boltinn hrökk fyrir fætur Daníels Tristan Guðjohnsen sem setti boltann í netið með föstu og hnitmiðuðu skoti.
Ísland var mun sterkari aðilinn framan af fyrri hálfleik og Ágúst Orri Þorsteinsson var síógnandi á hægri vængnum en íslenska liðinu mistókst að nýta sér yfirburði sína.
Það slökknaði aðeins á íslensku leikmönnunum um miðjan seinni hálfleikinn og það nýttu Eistar sér með því að jafna metin eftir rúmlega hálftíma leik. Kristjan Kriis skoraði þá með skalla eftir hornspyrnu.
Þá tók íslenska liðið við sér á nýjan leik og náði forystunn í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Ágúst Orri setti þá Viktor Bjarka Daðason í gegn með snoturri stungusendingu. Viktor Bjarki var yfirvegaður þegar hann kláraði færið með góðu skoti í nærhornið.
Framherjaparið hjá íslenska liðinu komið á blað og Ísland leiddi 2-1 þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik.
Viktor Bjarki bætti svo við sínu öðru marki í fyrsta leiks hans með U-21 árs landsliðinu. Hornspyrna Róberts Frosta Þorkelssonar rataði þá á Viktor Bjarka sem var einn á auðum sjóð á fjærstönginni og stýrði boltanum í netið.
Daníel Tristan vildi svo vera jafnoki félags síns í framlínunni en hann skoraði annað mark sitt og fjórða mark íslenska liðsins skömmu síðar. Viktor Bjarki lagði þá boltann fyrir Daníel Tristan sem skoraði með föstu skoti í þaknetið.
Hilmir Rafn Mikaelsson kom inná sem varamaður miðjan seinni hálfleik og hann var ekki lengi að stimpla sig inn í leikinn. Viktor Bjarki sendi sína aðra stoðsendingu í leiknum og Hilmir Rafn smellti boltanum í fjærhornið.
Helgi Fróði Ingason sem kom einnig inn af varamannabekknum rak svo síðasta naglann í líkkistu Eista. Daníel Freyr Kristjánsson geystist upp vinstri vænginn, setti boltann á Róbert Frosta sem átti skot í stöngina. Helgi Fróði var réttur maður á réttum stað, hirti frákastið og setti boltann í netið. Stjörnusamvinna í þessu marki.
Ramol Sillamaa skoraði sárabótarmarki fyrir Eistland í uppbótartíma seinni hálfleisk og niðurstaðan flottur 6-2 sigur hjá íslenska liðinu.
Ísland hefur 11 stig eftir þennan sigur og tyllti sér á topp riðils síns. Frakkland sem er í öðru sæti með 10 stig á þó tvo leiki til góða á Ísland. Færeyjar eru í þriðja sæti með níu stig og Sviss í því fjórða með átta stig. Íslenska liðið sækri Frakka heim í toppslag riðilsins á mánudaginn kemur.
„Við byrjuðum þennan leik af krafti og náðum að setja pressu á þá eins og við ætluðum að gera. Þeir vilja spila út frá markinu sínu og spila í gegnum miðjuna. Við ætluðum að nýta okkur það og vinna boltann á hættulegum stöðum. Það tókst og við náðum að refsa þeim,“ sagði Lúðvík Gunnarsson, þjálfari íslenska liðsins.
„Það var bara virkilega skemmtilegt að horfa á strákana spila í þessum leik og við áttum flotta spilkafla. Þetta var orkurík frammistaða og við skorum sex flott mörk. Það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessum leik,“ sagði Lúðvík enn fremur.
„Viktor Bjarki hefur komið flottur inn í æfingarnar hjá okkur og það skilaði sér inn á völlinn. Við erum með flott framherjapar og Viktor Bjarki og Daníel Tristan náðu vel saman. Við fengum svo flottar innkomur hjá Hilmi Rafni og Helga Fróða í framlínuna sem var gaman að sjá,“ sagði hann sáttur.
„Eftir rólega byrjun í undankeppninni erum við búnir að koma okkur í góða stöðu í galopnum riðli. Fram undan er toppslagur við Frakka. Það verður allt önnur leikmynd þar og við þurfum að hafa ákveðna hluti á hreinu þegar þar að kemur. Við munum búa okkur vel undir þann leik og freista þess að ná í hagstæð úrslit,“ sagði Lúðvík um komandi verkefni.
Mörkin sex sem íslenska liðið skoraði yljuðu köldum áhorfendum leiksins um hjartarætur og skemmtileg tilþrif litu dagsins ljós í nepjunni í dag. Gott að fá svona skemmtilegan og fjörugan leik eftir leiðinlegt veður framan af degi.
Ágúst Orri kom sér trekk í trekk í góðar stöður en hann var iðinn við að koma sér upp kantinn og senda boltann fyrir. Ágúst Orri gerði vel þegar hann lagði upp mark Viktors Bjarka sem myndaði eitrað framherjapar með Daníel Tristan.
Viktor Bjarki skoraði tvö mörk og lagði upp tvö og Daníel Tristann sýndi snilli þegar hann kláraði færin sín vel í mörkunum tveimur sem hann skoraði.
Baldur Kári Helgason var svo öflugur í vinstri bakverðinum og Gísli Gottskálk Þórðarason tók mikið til sín inni á miðsvæðinu. Hlynur Þórhallsson komst vel frá sínum fyrsta landsleik og Róbert Frosti Þorkellsson óx ásmegin eftir því sem leið á leikinn.
Dómarar leiksins, þeir Marius Hansen Grøtta, Erland Hareland, Henrik Petterson Sunde og Marius Lien, höfðu góð tök á þessum leik. Það reyndi lítið á norska dómarakvartettinn sem skilaði sínu starfi með sóma. Þeir fá sjö í kladdann fyrir vel unnin störf sín við flautukonsertinn.
Þeir sem lögðu leið sína í Laugardalinn í dag fengu alls konar veðurafbrigði en sólin skein um tíma og svo snjóaði aðeins um tíma. Sem betur fer var lítill sem enginn vindur þannig að áhorfendur voru ekki mjög veðurbarnir þó kalt hafi verið. Létt stemming í Laugardalnum og glatt á hjalla.