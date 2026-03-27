Brasilíumaðurinn Igor Thiago hefur slegið í gegn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í vetur og er nú í baráttu við Norðmanninn Erling Braut Haaland um gullskóinn.
Thiago hefur einnig augastað á sæti í HM-hópi Brasilíu og hann var valinn í nýjasta hópinn hjá Carlo Ancelotti. Hann segir að samkeppnin við Haaland hjá Manchester City um markakóngstitilinn í ensku úrvalsdeildinni hefði gefið honum auka hvatningu til að spila fyrir Brasilíu.Thiago, sem hefur ekki enn spilað landsleik, hefur skorað nítján deildarmörk á þessu tímabili, þremur færri en Haaland sem er efstur, og var valinn í hóp Ancelotti fyrir komandi vináttuleiki gegn Frakklandi og Króatíu.„Landsliðshópurinn okkar er gríðarstór, svo ég held að til að komast svona langt þurfi maður að sýna frammistöðu eins og þessa,“ sagði hinn 24 ára gamli Thiago um markaskor sitt á leiktíðinni.„Að vera þarna uppi með Haaland, að keppa við hann um markakóngstitilinn – leikmann af hans kalíberi, markavél. Ég held að það gefi mér enn meiri hvata til að spila fyrir landið mitt,“ sagði Thiago.„Það gefur mér meiri hvatningu til að sýna að ég sé tilbúinn fyrir þetta tækifæri sem hefur gefist mér. Með svona stóran hóp held ég að maður þurfi að hafa þessar tölur til að geta spilað fyrir landsliðið okkar,“ sagði Thiago.Thiago gekk til liðs við Brentford árið 2024 og skrifaði nýlega undir framlengingu á samningi sínum sem heldur honum hjá félaginu í Vestur-Lundúnum að minnsta kosti til ársins 2031. Hann hefur verið lykilmaður í að koma félaginu upp í sjöunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar.„Fólk tekur eftir vinnunni sem ég legg á mig,“ sagði Thiago. „Að geta spilað fyrir landið okkar í einni erfiðustu keppni heims og að sýna frammistöðu og ná árangri er eitthvað sem fyllir mig stolti. Og að vera hér í dag er fyrir mér stærsti draumur lífs míns, mesta afrek lífs míns,“ sagði Thiago.