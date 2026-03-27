„Sýndi að hann er einn allra besti fram­herji Evrópu“

Sindri Sverrisson skrifar
Viktor Gyökeres fagnaði mörkunum sínum í gær með hefðbundnum hætti. Getty/Lukasz Germaniuk

PSG-varnarmaðurinn Illia Zabarnyi fær eflaust martraðir og þjálfari Úkraínu sparaði ekki hrósið, eftir magnaða frammistöðu Viktors Gyökeres í 3-1 sigri Svía gegn Úkraínumönnum í gærkvöld.

Arsenal-framherjinn skoraði frábæra þrennu í leiknum og sá til þess að Svíar fá nú úrslitaleik við Pólverja, á heimavelli næsta þriðjudag, um að komast á HM í Ameríku í sumar. Þar verða Gyökeres og Robert Lewandowski eflaust í sviðsljósinu.

Gyökeres sýndi markanef sitt þegar hann skoraði fyrsta mark leiksins í gær, af stuttu færi, og annað markið kom svo eftir langa sendingu frá markverði þar sem Gyökeres nýtti sér mistök Zabarnyi.

Gyökeres stal svo boltanum af Zabarnyi þegar hann skoraði þriðja mark sitt, úr vítaspyrnu sem hann fékk eftir langan sprett frá miðlínunni. Mörkin má sjá á vef UEFA, með því að skrá sig inn þar.

„Gyökeres réði úrslitum“

Úkraínumenn höfðu komist í umspilið með því að vinna báða leiki sína við Ísland í undankeppni HM síðasta haust. Þjálfari þeirra, Sergei Rebrov, viðurkenndi að Gyökeres væri einn allra besti framherji Evrópu í dag og það hefði ráðið úrslitum.

„Ég hafði trú á mínu liði allan leikinn. Við gerðum allt sem við gátum og fengum færi til að skora en þeir særðu okkur með marki snemma leiks, sem og snemma í seinni hálfleik. Við kláruðum leikinn vel en það var ekki nóg. Viktor Gyökeres réði úrslitum í kvöld. Hann sýndi gæði sín og sannaði að hann er einn allra besti framherji Evrópu,“ sagði Rebrov eftir leik.

