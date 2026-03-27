Linda Líf í hópnum gegn Úkraínu og Eng­landi

Sindri Sverrisson skrifar
Linda Líf Boama lék með Víkingi áður en hún hélt út í atvinnumennsku til Svíþjóðar.
Einn nýliði er í íslenska landsliðshópnum sem valinn hefur verið fyrir leikina gegn Úkraínu og Englandi, í undankeppni HM kvenna í fótbolta.

Hópurinn er að langmestu leyti sá sami og í fystu leikjum undankeppinnar, þegar Ísland tapaði gegn Spáni og Englandi á útivelli.

Tvær breytingar eru þó gerðar. Arna Eiríksdóttir miðvörður snýr aftur eftir meiðsli og þá fær nýliðinn Linda Líf Boama, sem nú leikur með Kristianstad, stórt tækifæri. Elín Helena Karlsdóttir og Berglind Rós Ágústsdóttir detta hins vegar út.

Landsliðshópurinn sem mætir Úkraínu og Englandi í apríl.KSÍ

Karitas Tómasdóttir kom inn í síðasta landsliðsverkefni, eftir að Katla Tryggvadóttir veiktist, en Katla er nú með á nýjan leik.

Leikirnir við Úkraínu og England verða 14. og 18. apríl, á Laugardalsvelli.

Lykilatriði að enda fyrir ofan Úkraínu

Ísland tapaði fyrstu tveimur leikjum sínum í undankeppninni, í byrjun þessa mánaðar, á útivelli gegn Spáni og Englandi, og er því enn án stiga líkt og Úkraína. Aðeins efsta liðið kemst beint á HM en hin þrjú fara í stórt og mikið umspil.

Ætla má að Ísland og Úkraína keppist um 3. sæti riðilsins og það yrði gífurlega mikilvægt að ná því sæti. Ekki aðeins nær það lið að halda sér uppi í A-deild heldur bíður þess mun greiðari leið í gegnum HM-umspilið.

Liðið sem endar í 3. sæti er þannig til dæmis öruggt um að þurfa ekki að spila við neina af átta bestu þjóðum Evrópu um HM-farseðil, heldur myndi það spila fyrst við lið úr C-deild og svo í versta falli við lið sem annað hvort hefur unnið sinn riðil í B-deild eða lent í 4. og neðsta sæti í sínum riðli í A-deild.

Þess vegna er algjört lykilatriði fyrir Ísland að enda fyrir ofan Úkraínu og leikurinn 14. apríl óhemju mikilvægur.

