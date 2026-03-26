Tyrkir urðu fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í hreinum úrslitaleik um laus sæti á HM í fótbolta í sumar.
Tyrkland vann 1-0 heimasigur á Rúmeníu í sínum undanúrslitaleik í kvöld og mætir annaðhvort Slóvakíu eða Kosovo í úrslitaleiknum.Ferdi Kadioglu, leikmaður Brighton & Hove Albion, skoraði eina mark leiksins á 53. mínútu eftir að hafa átt gott hlaup inn í teiginn og fengið frábæra stoðsendingu frá Real Madrid-leikmanninum Arda Güler.Þetta var naumur en sanngjarn sigur. Tyrkir voru miklu meira með boltann og sköpuðu sér mun meiri færi. Rúmenar áttu stangarskot í seinni hálfleik og voru nálægt því að jafna leikinn og tryggja sér framlengingu.