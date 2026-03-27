HM-draumur Írlands og Heimis Hallgrímssonar er úti eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Tékklandi í Prag í gærkvöld. Einn stærsti íþróttamiðill heims rifjaði þá upp ummæli Heimis í aðdraganda leiksins.
Tékkar höfðu haft heppnina með sér og dregist á heimavöll en Írar byrjuðu leikinn frábærlega og komust í 2-0. Tékkar náðu að jafna, 2-2, rétt fyrir lok venjulegs leiktíma og unnu svo í vítaspyrnukeppni, 4-3.
Þrjár fyrstu vítaspyrnur Íra fóru í markið en Caoimhin Kelleher, lærisveinn Guðmundar Hreiðarssonar markmannsþjálfara, varði þriðju spyrnu Tékka. Tvær síðustu spyrnur Íra voru hins vegar líka varðar og þar með féll Írland úr leik.
Miðillinn vinsæli The Athletic birti færslu eftir leik þar sem rifjuð voru upp ummæli Heimis um mögulega vítaspyrnukeppni, í aðdraganda leiksins.
The Republic of Ireland will not be at this summer’s World Cup after losing their play-off semi-final on penalties to the Czech Republic.Heimir Hallgrimsson’s side missed two spot-kicks in the shootout - after the manager said in a press conference earlier this week that his… pic.twitter.com/ANulQvTGvf— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 26, 2026
The Republic of Ireland will not be at this summer’s World Cup after losing their play-off semi-final on penalties to the Czech Republic.Heimir Hallgrimsson’s side missed two spot-kicks in the shootout - after the manager said in a press conference earlier this week that his… pic.twitter.com/ANulQvTGvf
Heimir hafði verið spurður út í það hvort menn æfðu vítin og svaraði:
„Ég er ekki viss um að við græðum svo mikið á því að æfa víti, sérstaklega á þeim stutta tíma sem við höfum. Aðrir hlutir eru mikilvægari,“ sagði Heimir.
Eyjamaðurinn fékk mikið hrós fyrir að koma Írum í þá stöðu að geta tekið þátt í HM-umspilinu og fyrr í þessum mánuði skrifaði hann undir nýjan samning við írska knattspyrnusambandið, um að stýra Írlandi fram yfir Evrópumótið 2028 sem meðal annars fer fram á Írlandi.