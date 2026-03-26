Fótbolti

Salah og Messi saman í liði?

Sindri Sverrisson skrifar
Lionel Messi og Mohamed Salah hafa mæst á fótboltavellinum en gætu nú orðið liðsfélagar. Getty/David S. Bustamante

Talið er að Mohamed Salah gæti orðið liðsfélagi Lionels Messi, besta fótboltamanns sögunnar að mati Salah, þegar tíma Egyptans hjá Liverpool lýkur í sumar.

Þó að Salah hafi aðallega verið orðaður við sádiarabísku deildina er ljóst að mikill áhugi er á að fá hann í bandarísku MLS-deildina og er Inter Miami mögulegur næsti áningarstaður, samkvæmt frétt Marca.

Í því sambandi er nefnt að hinn 33 ára Salah hefur ekki farið leynt með aðdáun sína á Messi. „Ég elska Messi. Messi er Messi,“ sagði Salah við ESPN á sínum tíma. Þá var hann ekki í vafa þegar franski miðillinn L‘Equipe bað hann að bera saman leikmenn og setti Messi fyrir ofan sjálfan sig og Maradona.

Að sama skapi hefur Messi talað um að þó að margir stórkostlegir leikmenn hafi komið frá Afríku þá sé Salah bestur þeirra. „Hann er einstakur leikmaður,“ sagði Messi.

Umboðsmaður Salah, Ramy Abbas, hefur sagt að ekkert sé ákveðið um framtíð Salah, annað en það sem hann tilkynnti í vikunni – að þetta yrði hans síðasta tímabil hjá Liverpool.

„Við vitum ekki hvar Mohamed spilar á næstu leiktíð. Það þýðir sömuleiðis að enginn annar veit það,“ sagði Abbas.

Ljóst er að Sádi-Arabar vilja ólmir fá Salah sem er einn allra besti múslimski fótboltamaður sögunnar og afar vinsæll í Arabaheiminum. Stríðið í Íran gæti sett strik í reikninginn og þannig stuðlað að því að Salah og Messi sameini krafta sína í MLS-deildinni.

Enski boltinn Bandaríski fótboltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið