Calafiori hjá Arsenal: Gattuso hringir meira í mig en mamma mín

Riccardo Calafiori varnarmaður Arsenal sagði að ítalski landsliðsþjálfarinn Gennaro Gattuso hefði hringt í hann oftar en móðir hans undanfarna fjóra mánuði.
Það sýnir hversu mikla athygli Gattuso veitti leikmönnum sínum á milli síðasta leiks ítalska landsliðsins í nóvember og umspilsleiksins fyrir heimsmeistaramótið gegn Norður-Írlandi í kvöld.
Þar eru fjórfaldir heimsmeistarar að reyna að forðast það að missa af þriðja heimsmeistaramótinu í röð.
Gattuso ferðaðist út um alla Ítalíu og fór nokkrar ferðir til útlanda til að borða kvöldverð með leikmönnum sínum og viðhalda liðsandanum.
„Síðustu mánuði heyrði ég meira í honum en móður minni,“ sagði Calafiori við fjölmiðla á þriðjudag í Coverciano, æfingasvæði Ítalíu í Flórens.
„Þegar ég var frá eða spilaði ekki eins mikið hringdi hann stöðugt í mig,“ sagði Calafiori um mánuðinn frá lokum desember til loka janúar þegar hann var frá vegna vöðvameiðsla. „Og kvöldverðurinn með honum var frábær. Hann gaf okkur tækifæri til að vera saman. Þetta var eins og kvöldverður með vinum.“
Auk Gattuso voru Gianluigi Buffon, yfirmaður ítalska landsliðsins, og Leonardo Bonucci, aðstoðarþjálfari, allir fyrrverandi framúrskarandi leikmenn Ítalíu, einnig viðstaddir máltíðina í London.
„Það var deilt mörgum fótboltasögum, því þeir þrír eiga nóg af þeim,“ sagði Calafiori.
Calafiori, sem er orðinn fastamaður í ítalska landsliðinu, er enn að ná sér eftir mánaðar fjarveru, en hann hóf tímabilið sem fastamaður í byrjunarliði Arsenal.
Hann er þó ekki öruggur með byrjunarliðssæti hjá Arsenal þessa dagana, þar sem Piero Hincapié hefur staðið sig vel í fjarveru Calafioris og heldur sæti sínu nú þegar Ítalinn er kominn aftur.
Þrátt fyrir að Arsenal hafi tapað fyrir Manchester City í úrslitaleik enska deildabikarsins á sunnudag á Calafiori enn möguleika á að vinna ensku úrvalsdeildina þar sem Arsenal er með níu stiga forystu á City. En Calafiori hefur önnur markmið líka.
„Að komast á heimsmeistaramótið er draumur sem ég átti sem barn, svo ég get ekki beðið eftir að spila þennan leik,“ sagði hann.
Auk þess að sigra Norður-Írland á heimavelli í Bergamo í kvöld, þyrfti Ítalía einnig að sigra annaðhvort Wales eða Bosníu og Hersegóvínu á útivelli í næstu viku til að komast á komandi mót í Norður-Ameríku.